Non, Cormac McCarthy n’est pas sur Twitter. Ne vous laissez pas berner par la coche.

La coche lui a donné un semblant de légitimité, mais un compte Twitter populaire associé à Cormac McCarthy, l’auteur lauréat du prix Pulitzer de « The Road » et « No Country for Old Men », qui est passé de vérifié à non est un faux , a déclaré lundi son agent.





Le compte, @CormacMcCrthy, avait gagné plus de 49 000 abonnés depuis sa création en septembre 2018 par quelqu’un se faisant passer pour M. McCarthy, un conteur réputé pour son aversion pour les ordinateurs.

La voix sur Twitter était inconnue des fans de la prose de M. McCarthy, connue pour ses récits intenses et parfois sadiques qui opposent souvent le bien au mal.

Les tweets ont réfléchi à des choses comme kombucha, TikTok et Disney +, suscitant des dizaines de milliers de retweets et de likes avec leur ton drôle et curmudgeonly.