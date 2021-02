«Non conforme à nos objectifs»: Harvard planifie un événement mettant en vedette un expert en culture d’annulation… puis l’annule

L’auteur et critique de la culture d’annulation James Lindsay devait apparaître lors d’un événement pour le Harvard Business School Club de New York, mais dans une tournure ironique, les organisateurs ont eu froid aux yeux et ont annulé tout l’événement.

L’événement, qui était prévu pour le 11 mars, aurait vu Lindsay parler d’un livre qu’il a co-écrit, «Cynical Theories», qui porte un regard critique sur des choses comme l’annulation de la culture et l’appropriation culturelle. Lindsay est également la fondatrice de New Discourses, un site qui adopte également une approche critique des questions de justice sociale politisées dans la culture et dans l’éducation.

Alors que l’on pourrait penser que quelqu’un invitant Lindsay à parler saurait exactement ce qu’il obtenait, les organisateurs de l’événement ont conservé leurs plans à la dernière minute, affirmant que la discussion prévue était «Non conforme aux objectifs» de l’organisation.

Avant d’annuler, cependant, le club a tenté de changer le modérateur pour quelqu’un plus susceptible de se heurter à Lindsay.

«J’avais été invité à parler pour le Harvard Business School Club de New York à propos des théories cyniques, et parce que quelqu’un était contrarié que j’existe, ils ont changé le modérateur en leur chef des actions, Hemali Dassani, puis, quand je ne l’ai pas fait redescendre, annulé l’événement, » Lindsay a tweeté cette semaine après avoir appris l’annulation.

Lmao! J’avais été invité à parler pour le Harvard Business School Club de New York à propos des théories cyniques, et parce que quelqu’un était contrarié que j’existe, ils ont changé le modérateur en leur responsable des actions, Hemali Dassani, puis, quand je ne suis pas revenu. vers le bas, a annulé l’événement. pic.twitter.com/hOvGQE4gFK – James Lindsay, de plus en plus pertinent (@ConceptualJames) 24 février 2021

«Harvard est nul,» il a écrit dans un tweet de suivi.

Dassani avait apparemment été sollicité pour prendre la relève en tant que modérateur en raison des craintes que le choix d’origine, Jean-Louis Maserati, serait peut-être trop ouvert et accepterait les vues de Lindsay. Dassani préside le groupe de travail sur l’équité raciale du club. Lindsay a déclaré que l’événement pourrait se transformer en moins de discussion sur son livre et plus en « hostile » débat.

«Ils ont annulé l’événement quelques jours plus tard sans aucune explication réelle, affirmant que s’ils soutiennent la divergence d’opinions et le débat, ils ne pensent plus que cet événement conviendrait. J’ai demandé plus d’explications et, bien qu’ils aient répondu, je n’ai pas reçu plus de détails. » dit-il à College Fix.

Le directeur exécutif du club de Harvard, Eunice Suh, a déclaré que « Nous nous félicitons d’un débat animé et de points de vue différents », mais l’événement de Lindsay «N’est pas conforme aux objectifs de notre organisation.»

Tout en maintenant, ils sont ouverts à «Débat animé» et «Différents points de vue», les organisateurs ont non seulement désinvité Lindsay et annulé l’événement, ils ont même effacé la page d’inscription originale de leur site Web.

Lindsay a continué à tweeter les critiques de Harvard, et d’autres se sont jointes pour fustiger l’école pour avoir prétendu soutenir la diversité de pensée, mais avoir trop peur pour le prouver.

Mise à jour de Harvard: Veritas * * sauf si la vérité est "non conforme aux objectifs de notre organisation." pic.twitter.com/eXXlx6RtPL – James Lindsay, de plus en plus pertinent (@ConceptualJames) 25 février 2021

LOL à Harvard pic.twitter.com/NQtbP72Hso – James Lindsay, de plus en plus pertinent (@ConceptualJames) 25 février 2021

Tenez ma bière pendant que j’annule cet événement en parlant de culture d’annulation alors que je prétends que la culture d’annulation n’existe pas – Bentoki (@Bentokey) 25 février 2021

«Certaines idées sont trop dangereuses pour Harvard», Peter Boghossian, professeur à l’Université d’État de Portland tweeté.

Pas de mots. Littéralement. Ils n’ont permis aucun mot. https://t.co/UrUDDm9Nfe – Dr Camilo Ortiz (@DrCamiloOrtiz) 25 février 2021

