La décision de Facebook d’empêcher les Australiens de partager du contenu sur sa plate-forme en réponse à un projet de loi controversé soutenu par Canberra a éclaté l’opinion publique et relancé le débat sur le rôle de la Big Tech dans les sociétés ouvertes.

Le géant de la Silicon Valley a annoncé mercredi que les utilisateurs et les éditeurs de Facebook en Australie ne seront pas autorisés à partager et à voir les actualités des médias locaux et internationaux. Cette décision controversée intervient alors que Canberra avance avec un projet de loi qui obligerait Facebook et d’autres entreprises à payer les créateurs de nouvelles pour leur contenu. La loi obligerait également les entreprises de technologie à être plus transparentes sur les algorithmes qui aident à organiser des actualités sur leurs plateformes.

Campbell Brown, vice-président des partenariats mondiaux de l’information de Facebook, a insisté sur le fait que le projet de loi ne prend pas en compte les «Nature fondamentale de la relation entre notre plateforme et les éditeurs», soulignant que le géant des médias sociaux « Ne vole pas de contenu d’actualité. »

Le Premier ministre Scott Morrison a riposté sur Facebook « arrogant » et « décevant » décision de « Non ami » Australie, déclarant que l’interdiction avait empêché les pages gérées par le gouvernement sur la plateforme «Services d’information essentiels».

Les experts, les politiciens et les observateurs d’Internet semblaient divisés sur la question, certains prenant la position de Morrison, tandis que d’autres affirmaient que Facebook n’avait pas d’autre choix.

L’informaticien britannique Timothy Berners-Lee, qui est reconnu comme le créateur du World Wide Web, a déclaré jeudi que le code australien proposé violerait « Un principe fondamental du Web en exigeant un paiement pour la liaison entre certains contenus en ligne. »

Beaucoup d’autres ont estimé que Facebook ne pouvait pas être blâmé pour avoir agi, décrivant l’idée de payer pour permettre aux utilisateurs de partager des liens et du contenu comme illogique et, comme Berners-Lee l’a soutenu, contraire à l’esprit du World Wide Web.

Je ne les blâme pas – le gouvernement australien veut que les entreprises de médias soient PAYÉES par Facebook et Google pour la diffusion de leurs articles ?? Est-ce vrai ??? Cela se retournera contre vous – Facebook et Google cesseront de se connecter à leurs sites ….. – Le Verbe (@PeeVerbs) 18 février 2021

Bien que le code australien cherche à protéger les organes de presse nationaux, certains médias ont déclaré que la loi aurait l’effet inverse. L’écrivain Casey Newton a fait valoir qu’en pratique, la loi enrichirait les anciens médias, conduisant à une consolidation supplémentaire au sein de l’industrie de l’information.

Le problème avec l’accord de l’Australie avec Google – et celui qu’elle pourrait encore atteindre avec Facebook – est qu’il est mauvais pour le * journalisme *. https://t.co/tPkqOty9VT pic.twitter.com/rvtXeRTip7 – Casey Newton (@CaseyNewton) 18 février 2021

Mais il y avait de nombreux défenseurs passionnés du projet de loi australien qui ont méprisé la décision de Facebook.

Rép. Américain David Cicilline (D-RI) revendiqué que le géant de la technologie avait prouvé une fois pour toutes qu’il n’était pas « compatible » avec la démocratie.

« Menacer de mettre tout un pays à genoux pour accepter les conditions de Facebook est l’admission ultime du pouvoir de monopole », il a tweeté.

Expert et écrivain progressiste Matt Stoller accusé Facebook de censure tout le pays australien, décrivant cette décision comme une démonstration dangereuse de l’influence et du pouvoir de l’entreprise.

D’autres journalistes ont partagé des préoccupations similaires, affirmant que les actions de Facebook devraient effrayer toute personne préoccupée par le pouvoir des entreprises et son excès.

Si l’Australie se replie en réponse aux demandes de Facebook, le message sera assez clair: une grande entreprise de technologie détient plus d’influence qu’un gouvernement souverain avec le 18e PIB mondial. Cela devrait vous effrayer. – Mark Hemingway (@Heminator) 17 février 2021

Tout le monde n’a pas pris la querelle aussi au sérieux. Une coche bleue a plaisanté en disant que bientôt personne, nulle part, ne serait en mesure de partager des liens sur Facebook.

Facebook interdire aux utilisateurs de publier du contenu d’actualités en Australie est un bon début pour que Facebook ne laisse aucun utilisateur publier – Emily G (@EmilyGorcenski) 17 février 2021

Google, qui a également été visé par le projet de loi australien, a déjà conclu un accord de partage des revenus avec le groupe News Corp de Rupert Murdoch, qui possède de nombreux titres australiens, britanniques et américains, dont le Wall Street Journal et le New York Post. . L’accord permettra à Google de présenter les publications dans son service News Showcase.

