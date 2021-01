Non, ces rumeurs sur Kanye West et Jeffree Star ne sont pas vraies

Il n’a pas fallu longtemps aux rumeurs pour germer Kanye West et Kim Kardashianavenir incertain.

Après l’annonce du mardi 5 janvier selon laquelle le mariage de six ans du couple approche de sa fin, des rumeurs ont émergé sur les réseaux sociaux selon lesquelles le rappeur primé aux Grammy Awards se connecte maintenant avec la personnalité de YouTube. Jeffree Star.

Cependant, une source très proche de Kim et Kanye nie complètement ces affirmations, disant à E! News « Il n’y a absolument aucune vérité dans les rumeurs de Jeffree et Kanye. » Alors que le bavardage continuait à se répandre en ligne à cause de la spéculation, Jeffree a également pesé sur les médias sociaux, sauf qu’il a attisé les flammes au lieu de les éteindre.

« Je suis prêt pour le service du dimanche », Jeffree tweeté à ses plus de 7 millions de followers. Bien sûr, la boutade était une référence aux services du dimanche récurrents de West.

Sur Instagram, le magnat de la beauté a partagé une vidéo de lui-même soi-disant dans le Wyoming, où Kanye vit également. «Je suis ici dans le magnifique État du Wyoming», a-t-il déclaré dans la vidéo. « Salut la neige en arrière-plan, et aujourd’hui je me suis réveillé et euh, ça a été une journée très intéressante. »