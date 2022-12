Non, ce n’est pas un lion ou un chien, c’est un Maine Coon

Le chat de compagnie d’une famille est devenu si grand qu’il a été pris pour un lion et il continue de grandir. Le Maine Coon nommé Murphy, qui nécessitait déjà un équipement spécialisé en raison de sa taille, a surpris même ses propriétaires par sa carrure. Murphy pèse 24,3 livres (11 kg) et mesure 104 cm du nez à la queue. Il est proche de battre le record du monde. Il n’a que 12 mois et a encore beaucoup de croissance à faire.

La propriétaire, Sarreta Brewin, a déclaré au Metro UK qu’elle dépensait une fortune pour le nourrir, Murphy grignotant 60 £ (environ 6 000 roupies) de nourriture sèche chaque mois. Murphy a un bac à litière extra-large nécessaire pour supporter le poids massif de Murphy.

Ils taguent également souvent Sareeta dans les messages d’observations de grands félins à travers le Worcestershire. La mère de trois enfants, âgée de 46 ans, a déclaré à la maison de presse que Murphy était maintenant et qu’ils l’avaient eu en novembre dernier. À cette époque, le félin avait environ 13 ou 14 semaines et avait la même taille que sa voiture habituelle, qui n’était que petite.

« C’est comme si nous avions un chat et une souris de sa taille. Elle a l’air si petite comparée à lui. Les Maine Coons grandissent jusqu’à l’âge de trois ans environ, alors qui sait à quel point Murphy va grandir, il a déjà la taille de votre chien moyen », a-t-elle ajouté.

Elle a également mentionné que les gens le confondent parfois avec un chien, et ils font également des remarques sur le chat sauvage en liberté. “D’autres disent ‘putain de merde, est-ce un lion?’ Il a l’air très félin », a-t-elle ajouté.

Sareeta, chef de produit dans le domaine des dispositifs médicaux, a partagé qu’ils l’appelaient Thor parce qu’il est très beau mais qu’il est assez faible. Murphy est un mangeur sain; il passe par 20 £ (environ Rs 2 000) pour 3 kg de sacs de biscuits par mois. Elle a également déclaré que son chat préférait les biscuits secs car ce serait une fortune à dépenser pour la viande.

Sareeta a dû acheter un porte-chien pour l’emmener à ses rendez-vous chez le vétérinaire car il ne rentre pas dans les porte-chats normaux.

https://www.instagram.com/p/ChPl6-_IwwQ/

Elle a partagé qu’il est comme un chat et un chien. « Ils aiment beaucoup les chiens, il vous salue et vous apporte ses jouets pour jouer. Il parle et communique. Comme les Huskies sont très vocaux, les Maine Coons le sont aussi. Il parle », a-t-elle ajouté.

Sareeta surveille de près sa longueur car elle est sûre qu’ils pourraient gagner quelques centimètres supplémentaires pour battre le record du monde.

