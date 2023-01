“Non”: Biden rejette les avions de combat F-16 pour l’Ukraine alors que la Russie prétend avancer

Les États-Unis ne fourniront pas d’avions de combat F-16 à l’Ukraine, a déclaré le président américain Joe Biden.

L’Ukraine exhorte ses alliés à fournir des armes lourdes pour l’aider dans sa bataille contre la Russie.

Les États-Unis et l’Allemagne ont approuvé la livraison de chars.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi que les États-Unis ne fourniraient pas d’avions de chasse F-16 à l’Ukraine, alors que Kyiv élargit la liste des armes dont elle a besoin pour mieux chasser les forces russes des territoires occupés.

Les combats se sont poursuivis à des points clés le long du long front alors que les forces russes cherchaient à étendre leur emprise sur le territoire de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Le chef de Donetsk nommé par le Kremlin, Denis Pushilin, a affirmé que les forces russes avançaient près de Vugledar, une ville stratégiquement précieuse au sud-ouest de la ville de Donetsk.

“Nous pouvons maintenant dire que des unités ont établi des positions dans la partie orientale de Vugledar, et des travaux sont également en cours dans les environs”, a déclaré Pouchiline, selon les agences de presse russes.

Mais Kyiv a rejeté cette affirmation, tout en concédant que les combats y étaient durs.

“Il y a des tentatives constantes pour percer notre défense”, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il ajouta:

L’ennemi… maintient une forte intensité d’attaque.

La semaine dernière, les pays occidentaux, dont les États-Unis et l’Allemagne, ont approuvé la livraison de chars de combat lourds à l’Ukraine.

Cette décision s’écarte d’une position antérieure selon laquelle les chars étaient considérés comme allant trop loin dans leur soutien à l’Ukraine et pourraient risquer une réaction de plus en plus violente de la part de la Russie.

LIRE | “Nous ne voulons pas que l’autocratie et la tyrannie gagnent”: l’OTAN exhorte la Corée du Sud à envoyer des armes à l’Ukraine

Mais Biden a semblé lundi tracer la ligne sur la fourniture d’avions de chasse américains à l’Ukraine.

“Non”, a-t-il répondu lorsque des journalistes de la Maison Blanche lui ont demandé s’il était favorable à l’envoi de F-16 ou d’autres.

Mais les dirigeants européens se sont dits ouverts à l’idée, même si l’Ukraine n’a pas encore officiellement demandé d’avions de chasse avancés à ses alliés pour la guerre.

Les analystes pensent que l’Ukraine et la Russie se préparent à des mouvements offensifs importants dans les mois à venir et que les avions occidentaux pourraient augmenter la force de Kyiv, avec sa propre force aérienne considérablement épuisée par 11 mois de guerre.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi qu’il n’excluait pas de donner des avions de chasse à l’Ukraine mais a mis en garde contre le risque d’escalade du conflit.

Macron a eu des entretiens avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui a déjà émis l’idée d’envoyer des F-16 néerlandais en Ukraine.

“Rien n’est exclu par principe”, a déclaré Macron.

Toute livraison d’armes “ne doit pas affaiblir la capacité des forces armées françaises”, a-t-il déclaré, ajoutant que la France devrait être convaincue que les armes ne seraient pas utilisées pour frapper à l’intérieur de la Russie, ce qui pourrait aggraver la guerre.

Rute a dit :

Il n’y a pas de tabou, mais ce serait un grand pas.

En Amérique du Sud, le président Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré que le Brésil “n’avait aucun intérêt à envoyer des munitions à l’Ukraine” lors d’une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz – le premier dirigeant occidental à rencontrer le Premier ministre de gauche depuis son entrée en fonction.

“Le Brésil est un pays de paix… Ma suggestion est que nous créions un groupe de pays pour s’asseoir à la table avec l’Ukraine et la Russie pour essayer de parvenir à la paix”, a déclaré Lula.

Il a ajouté qu’il avait discuté de cette idée avec Macron et qu’il en parlerait avec Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping lors de futures visites prévues.

Lula a fait sensation l’année dernière lorsqu’il a affirmé que Zelensky était « aussi responsable que » le président russe Vladimir Poutine dans le conflit.

Maintenant, il a dit qu’il croyait que la Russie “avait commis l’erreur classique d’envahir le territoire d’un autre pays” – mais a maintenu sa position de non-engagement.

“Si l’un ne s’engage pas, alors les deux (côtés) ne se battront pas”, a déclaré Lula.

Alors que les stocks de munitions d’artillerie de l’Ukraine sont fortement épuisés, la France et l’Australie ont annoncé lundi un accord pour produire conjointement des obus de 155 mm pour les forces de Kyiv.

“Plusieurs milliers d’obus de 155 mm seront fabriqués en commun”, a déclaré le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu.

“Il existe des capacités uniques en Australie et des synergies qui peuvent être réalisées par l’Australie et la France en travaillant ensemble”, a déclaré son homologue australien Richard Marles.

Pendant ce temps à Séoul, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé à la Corée du Sud de “renforcer” le soutien militaire à l’Ukraine, lui suggérant de reconsidérer sa politique de non-exportation d’armes vers les pays en conflit.

Il y a un “besoin urgent de plus de munitions”, a déclaré Stoltenberg.

Il est “extrêmement important que le président Poutine ne gagne pas cette guerre”, a-t-il souligné.

Téhéran a convoqué lundi un diplomate ukrainien pour protester contre les propos tenus par un assistant de Zelensky à la suite de grèves non attribuées le week-end qui visaient un site de l’industrie de la défense iranienne à Ispahan qui aurait produit des drones.

Bien qu’aucun lien n’ait pu être établi entre les frappes du week-end et l’Ukraine, Mykhailo Podoliak a tweeté sur la “nuit explosive en Iran”, soulignant la production de drones et de missiles du site et les raffineries de pétrole.

“L’Ukraine vous a prévenu”, a-t-il dit.

L’Iran a fourni des drones d’attaque à la Russie pour une utilisation contre l’Ukraine.

Le chargé d’affaires ukrainien à Téhéran a été convoqué pour fournir “une explication officielle et immédiate” à des propos qu’il a qualifiés d'”étranges et partiaux”, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères.