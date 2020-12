Peu de temps après que le procureur général William P. Barr ait déclaré mardi que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée lors des élections du mois dernier, le monde des médias pro-Trump a commencé à faire circuler un mensonge à son sujet. Dans ce récit, M. Barr avait toujours participé à un complot d’une cabale secrète d’élites contre le président Trump. La personnalité de droite la plus en vue qui a diffusé le récit sans fondement était l’animateur de Fox Business, Lou Dobbs. Dans son monologue nocturne de mardi, M. Dobbs a déclaré que M. Barr devait être «soit un menteur, soit un imbécile, soit les deux» et a suggéré qu’il était «peut-être compromis». M. Dobbs a ajouté que M. Barr «semblait se joindre aux démocrates radicaux et à l’État profond et à la résistance». L’accusation infondée de M. Dobbs a inspiré des dizaines de publications sur Facebook et plus de 14 000 likes et partages sur le réseau social, ainsi que des centaines de publications sur Twitter, au cours des dernières 24 heures, selon une analyse du New York Times. De nombreux partisans les plus fervents du président Trump ont réagi avec virulence aux commentaires de M. Barr mardi parce qu’ils ont porté un coup aux efforts de M. Trump pour renverser les résultats de l’élection. Les commentaires étaient également choquants pour certains conservateurs parce que M. Barr était un loyaliste de longue date de Trump.

Le ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaires. Mais l’un des anciens collègues de M. Barr a nié que le procureur général faisait partie d’un complot secret contre le président Trump. George Terwilliger, qui était l’adjoint de M. Barr dans les années 1990 lorsque M. Barr était procureur général de l’administration George HW Bush, a déclaré que l’intention de M. Barr dans sa déclaration de mardi était «simplement d’être responsable». Lorsqu’il y a des théories du complot infondées à propos du ministère de la Justice, M. Terwilliger a déclaré: «Il est responsable de dire non, cela ne s’est pas produit». David Rohde, un écrivain new-yorkais et ancien reporter du Times qui a écrit le livre «In Deep: The FBI, the CIA, and the Truth About America’s Deep State», a ajouté que M. Barr ne pouvait pas être impliqué dans une cabale d’élites parce que « en fait, il n’y a pas de complot d’État profond. Il a déclaré que le terme «État profond», qui est un raccourci pour la théorie du complot sur les élites démocrates exerçant secrètement un contrôle politique sur le public, a été coopté et vulgarisé par beaucoup dans l’univers pro-Trump. M. Dobbs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les soupçons de l’extrême droite à l’égard de M. Barr se renforcent depuis plusieurs jours, en partie à cause des propos du président Trump. Dans une interview à Fox News le 29 novembre, le président déclaré que le ministère de la Justice était «porté disparu» dans l’enquête sur les allégations de fraude électorale généralisée. «On pourrait penser que si vous êtes au FBI ou au ministère de la Justice, c’est la chose la plus importante que vous pourriez envisager», a déclaré M. Trump. « Où sont-ils? Je n’ai rien vu.