"Non autorisé à rencontrer un survivant de viol": Le chef du corps des femmes de Delhi organise un sit-in

Le chef de la DCW, Swati Maliwal, s’est assis sur un dharna dans un hôpital lundi, affirmant qu’elle avait été empêchée de rencontrer la fille mineure qui aurait été violée par un responsable du gouvernement de Delhi.

Premoday Khakha – directrice adjointe du département du développement des femmes et des enfants du gouvernement de la ville – aurait violé la jeune fille à plusieurs reprises entre novembre 2020 et janvier 2021, a déclaré un officier supérieur de la police. Sa femme aurait donné à la jeune fille des médicaments pour interrompre sa grossesse.

Khakha et sa femme ont été arrêtés après avoir été interrogés lundi.

La présidente de la Commission de Delhi pour les femmes (DCW) a allégué que les autorités de l’hôpital ne lui avaient pas permis de rencontrer la survivante.

« Le directeur de l’hôpital est venu rencontrer le chef du DCW et l’a informée que le DCP (commissaire adjoint de la police) et l’ACP (commissaire adjoint de la police) de la police de Delhi se trouvaient à l’intérieur de l’hôpital et leur avaient demandé de ne pas lui permettre de rencontrer le victime », a déclaré le groupe de femmes dans un communiqué.

La commission a également envoyé un avis à la police de Delhi et aux départements du développement et des services aux femmes et aux enfants du gouvernement de la ville, sollicitant une action en la matière.

Mme Maliwal a déclaré qu’il était « choquant » que la police de Delhi n’ait pas arrêté l’accusé même huit jours après l’enregistrement du FIR. « Même moi, je n’ai pas été autorisée à rencontrer la survivante à la demande de la police de Delhi. Je rencontrerai la survivante et lui apporterai tout le soutien possible », a-t-elle déclaré.

Le panel de femmes a également demandé à la police de Delhi de fournir une copie du FIR avec les détails des arrestations. Il a également demandé des détails sur les mesures prises par le gouvernement de la ville contre l’officier.

La commission a en outre demandé des détails sur les plaintes déposées contre l’officier dans le passé et sur les mesures prises à cet égard.

La police de Delhi et le gouvernement de la ville ont été invités à fournir leurs rapports d’ici mercredi.

Répondant à la déclaration de la présidente de la Commission nationale pour les femmes (NCW), Rekha Sharma, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, selon laquelle « le propre officier de la DCW viole une fille depuis deux ans », Mme Maliwal a déclaré qu’une action en justice serait intentée contre elle pour » fausses accusations et diffamation de la commission ».

« S’opposer fermement aux mensonges répandus par le président du NCW et certains politiciens du BJP, déclarant que l’accusé est un employé du DCW. La déclaration est une fausse propagande. Des poursuites judiciaires seront intentées contre la diffusion de ces fausses nouvelles et la diffamation de la commission « , a déclaré Mme Maliwal.

Khakha a été placé sous suspension avec effet immédiat, selon un ordre émis par le secrétaire en chef Naresh Kumar. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, avait plus tôt dans la journée ordonné au secrétaire en chef de suspendre l’officier.

Selon l’ordonnance, pendant la période de suspension, l’officier n’est pas autorisé à quitter le siège du département sans avoir obtenu une autorisation préalable.

Parlant de l’incident, le ministre de Delhi, Saurabh Bharadwaj, a déclaré qu’il était « surprenant que le responsable n’ait pas été suspendu ».

« L’incident est une honte pour l’humanité. Il est surprenant que le fonctionnaire n’ait pas été suspendu. Aujourd’hui, le ministre en chef a dû ordonner sa suspension. Pourquoi la police de Delhi ne l’a-t-elle pas encore arrêté ? » M. Bhardwaj a déclaré à PTI plus tôt dans la journée.

La jeune fille séjournait chez l’accusé, une amie de la famille qu’elle appelle «maman», après le décès de son père en octobre 2020.

Lorsque la mineure serait tombée enceinte, elle en aurait informé l’épouse de l’accusé qui aurait ensuite demandé à son fils de se procurer des médicaments pour interrompre une grossesse et les aurait donnés à la jeune fille.

La jeune fille est rentrée chez elle avec sa mère en janvier 2021 lorsqu’elle est venue la rencontrer. Elle a eu une crise d’angoisse en août et sa mère l’a admise à l’hôpital, où la jeune fille, maintenant élève de la classe 12, a raconté tout l’incident lors de la séance de conseil.

