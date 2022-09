AT&T est en train de déployer un nouveau réseau midband 5G, mais vous aurez en fait besoin d’un appareil phare haut de gamme pour l’utiliser. Jeudi, le troisième plus grand transporteur du pays est revenu son engagement à mettre à niveau les appareils plus anciens pour prendre en charge sa nouvelle 5G à bande médiane de 3,45 GHz.

Le mois dernier, AT&T avait déclaré à CNET qu’il mettrait à niveau une multitude de ses appareils 5G récents – y compris la série iPhone 12 de 2020 et les gammes Samsung Galaxy S21, Google Pixel 6 et iPhone 13 de 2021 – pour prendre en charge le spectre médian de 3,45 GHz. Le transporteur dépensé plus de 9 milliards de dollars pour acquérir le spectrequ’il prévoit de déployer parallèlement à ses ondes en bande C pour un réseau 5G national plus robuste qui peut mieux rivaliser avec les offres respectives de T-Mobile et Verizon.

Maintenant, il est dit que la capacité sera à nouveau limitée à une sélection d’appareils 2022 (et plus récents). Ceux qui possèdent des téléphones et des tablettes 5G plus anciens mais récents ne recevront plus de mises à jour ou ne pourront plus se connecter à l’empreinte 5G complète d’AT&T. « Une liste inexacte d’appareils compatibles 3,45 GHz a été fournie par erreur, puis confirmée de manière incorrecte lors de la vérification des faits » de l’histoire précédente, a déclaré Jim Greer, vice-président adjoint des communications d’entreprise d’AT&T, à CNET dans un communiqué.

Une nouvelle liste fournie par Greer révèle que la compatibilité de l’opérateur est actuellement limitée à certains de ses téléphones phares et points d’accès haut de gamme. Ces appareils comprennent :

Pourquoi c’est important

D’autres appareils AT&T ne figurant pas sur cette liste pourront toujours se connecter aux réseaux 5G de l’entreprise, y compris sa bande C 5G qui fonctionne à une fréquence similaire. Mais l’opérateur prévoit d’utiliser à la fois la bande 3,45 GHz et la bande C pour créer un réseau à bande médiane plus solide à l’échelle nationale, ce que ceux qui ont des téléphones incompatibles ne pourront pas expérimenter.

Chris Sambar, vice-président exécutif du réseau d’AT & T, a précédemment déclaré à CNET que même si tous les sites cellulaires n’auront pas accès à la fois à 3,45 GHz et à la bande C, la “majorité” obtiendrait les deux fréquences.

Le spectre médian, comme le 3,45 GHz en cause ici, s’avère incroyablement précieux. Bien qu’il existe trois “saveurs” différentes de 5G (bande basse, bande médiane et ondes millimétriques à haute fréquence), le service sans fil fourni sur le spectre de la bande médiane offre la meilleure combinaison d’améliorations de la portée et de la vitesse. C’est pourquoi les trois principaux opérateurs américains ont dépensé tant d’argent pour acquérir et déployer des mises à niveau de réseau sur ces fréquences.

AT&T vend toujours une variété d’anciens téléphones 5G, y compris l’iPhone 12 et l’iPhone 13, ainsi que la gamme Pixel 6 de Google, et continue de les proposer sur de longs plans de versement de 36 mois. Il n’est pas clair si l’opérateur expliquera aux utilisateurs qui souhaitent passer à ces appareils qu’ils ne pourront pas se connecter à son réseau 5G complet, ou qu’ils auront besoin d’un iPhone 14 ou d’un téléphone Samsung haut de gamme récent pour pouvoir obtenir un complétez l’expérience AT&T 5G pendant les trois années de leurs plans de versement.

Le transporteur a déclaré vendredi à CNET qu’il fournissait des informations à ses équipes de magasin sur son réseau 3,45 GHz et les appareils qui le prennent en charge.