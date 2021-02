Depuis que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, la démocrate de New York, s’est rendue sur Instagram Live lundi pour décrire à quoi ressemblait l’émeute du 6 janvier depuis l’intérieur du complexe du Capitole, les critiques ont affirmé qu’elle n’était pas là où elle avait dit qu’elle était, ou que elle n’aurait pas pu expérimenter ce qu’elle a décrit de son emplacement.

Ces affirmations sont fausses.

Alors que Mme Ocasio-Cortez n’était pas dans le bâtiment principal du Capitole en forme de dôme lorsque les émeutiers l’ont violé, elle n’a jamais dit qu’elle l’était. Elle a décrit avec précision se trouver dans l’immeuble de bureaux Cannon House, qui fait partie du complexe du Capitole et est relié au bâtiment principal par des tunnels.

Dans son livestream, Mme Ocasio-Cortez s’est souvenue qu’elle s’était cachée dans une salle de bain et pensait qu’elle allait mourir alors que des inconnus entraient dans son bureau et criaient: «Où est-elle?» Il s’agissait de policiers du Capitole qui ne s’étaient pas clairement identifiés, et Mme Ocasio-Cortez l’a dit sur Instagram. Elle n’a pas prétendu qu’ils étaient des émeutiers – seulement que, de sa cachette, elle pensait initialement qu’ils l’étaient.

Pendant l’émeute, des journalistes ont écrit sur Twitter que le bâtiment Cannon était évacué en raison de menaces crédibles et que des agents de la police du Capitole couraient dans les couloirs et entraient dans les bureaux, comme l’a décrit Mme Ocasio-Cortez.