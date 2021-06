New Delhi: Ace compositeur de musique, le chanteur Vishal Dadlani fêtera ses 48 ans ce lundi 28 juin. C’est un fait peu connu, mais le chanteur a commencé son parcours musical au sein d’un groupe d’electronica/indie-rock Pentagram en 1994. Il s’est ensuite diversifié à Bollywood et a travaillé pour des films tels que « Jhankaar Beats », « Bluff Master » et » Salaam Namaste’. Grâce à Dadlani, des films tels que ‘Om Shanti Om’, ‘Bachna Ae Haseeno’, ‘Dostana’, ‘Anjaana Anjaani’, ‘Bang Bang!’ ont des morceaux accrocheurs et émouvants sur lesquels le public continue de groover.

Outre ses numéros musicaux époustouflants, Vishal a également fait la une des journaux pour ses déclarations fortes qui l’ont conduit à la controverse. Comme il dit toujours ce qu’il pense et n’a pas peur d’exprimer son opinion, il a souvent des conflits frontaux avec des personnes en ligne.

A l’occasion de son anniversaire, regardons les moments où ses déclarations fortes l’ont mis dans l’eau chaude :

1. En 2016, Vishal Dadlani a été critiqué pour des internautes pour avoir tenu des propos désobligeants à l’encontre d’un moine digambara Muni Tarun Sagar sur Twitter. Le moine a été vu en train de parler lors d’une assemblée de l’Haryana à l’invitation de Ram Bilas Sharma. Il était complètement nu pendant le discours car il avait renoncé aux vêtements dans le cadre de son voyage religieux. Commentant cela, Dadlani avait tweeté sarcastiquement : « Si vous avez voté pour ces personnes, VOUS êtes responsable de cette absurdité absurde ! Pas de #AchcheDin, juste #NoKachcheDin. »

Ce tweet a reçu beaucoup de réactions de la communauté jaïne et le chanteur a été accusé d’avoir blessé les sentiments religieux. Des FIR ont été déposés contre Dadlani et plus tard, il a été lourdement condamné à une amende par la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana.

2. Lors de la sortie de « Chennai Express », vedette de Shah Rukh Khan, Vishal avait déclaré catégoriquement que le rappeur Honey Singh ne faisait pas partie intégrante de la production musicale du film. Il a tweeté : « C’est hilarant et pathétique, à quel point ce rappeur ringard essaie désespérément de profiter de la renommée de @iamsrk et de #ChennaiExpress. Pauvre gars. »

C’est hilarant et pathétique, à quel point ce rappeur ringard essaie désespérément de profiter de la renommée de @iamsrk et #Chennai Express. Pauvre homme. – VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) 26 juin 2013

3. En 2019, lorsque le juge Ranjan Gogoi a pris sa retraite en tant que juge en chef de l’Inde, Vishal Dadlani s’est rendu sur Twitter pour célébrer son congé et a écrit : « Au revoir, ex-CJI Gogoi, et j’espère que vous pourrez supporter l’héritage honteux et lâche que vous avez laissé à ce auguste Office. » Il a également partagé un lien vers un blog contenant des descriptions des méfaits présumés de Gogoi et de son travail. Pour cela, il a reçu beaucoup de réactions des internautes.

Au revoir, ex-CJI Gogoi, et j’espère que vous pourrez supporter l’héritage honteux et lâche que vous avez laissé à cet auguste Bureau. Cet article de @gautambhatia88 le résume.https://t.co/02kSxLix16 – VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) 18 novembre 2019

4. L’année dernière, le chanteur a été trollé par les internautes lorsqu’il a commenté l’appel du Premier ministre Modi aux gens à se tenir devant leurs fenêtres, leurs portes et leurs balcons pour applaudir les travailleurs de première ligne tels que les médecins, les infirmières, les policiers et le personnel de l’aéroport. Après cette annonce du Premier ministre, le chanteur a tweeté : « Quel pourcentage d’Indiens ont des balcons ? en fouillant à l’annonce.

Quel pourcentage d’Indiens ont des balcons ? – VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) 19 mars 2020

Malgré ces controverses, Vishal semble inébranlable et fort dans sa vision du monde car il dit toujours ce qu’il pense sans peur.

Revenant à son héritage musical, en 1999, Vishal Dadlani et Shekhar Ravjiani ont formé un duo et ont composé des centaines de chansons de Bollywood. Ils ont également remporté le Filmfare RD Burman Award for New Music Talent pour leur travail dans le film ‘Jhankaar Beats’.