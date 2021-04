Le chef de Spotify, Daniel Ek, aurait fait ses premiers pas dans le cadre d’un consortium regroupant également les icônes des Gunners, Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira, pour proposer une offre publique d’achat de l’ordre de 1,8 milliard de livres sterling (2,5 milliards de livres sterling / 2 milliards d’euros). pour le club du nord de Londres.

La nouvelle de l’offre potentielle a pris de l’ampleur cette semaine au milieu des protestations massives des fans contre l’implication du club en tant que l’un des membres fondateurs et signataires initiaux de la Super League, une proposition qui est en ruine aujourd’hui.

Indépendamment de la rancune des fans, les Kroenke refusent de bouger.

Un communiqué de presse publié mardi par Kroenke Sports & Entertainment a essentiellement dit à Ek de garder son chéquier dans sa poche, et qu’Arsenal n’est pas à vendre à aucun prix.

« Ces derniers jours, nous avons noté des spéculations des médias concernant une éventuelle offre publique d’achat sur Arsenal Football Club. Nous restons engagés à 100% envers Arsenal et ne vendons aucune participation dans le club. Nous n’avons reçu aucune offre et nous n’accepterons aucune offre,« lire la déclaration, qui a été attribuée à la fois à Stan et à Josh Kroenke.

« Notre ambition pour Arsenal reste de concourir pour remporter les plus grands trophées du jeu et notre objectif reste d’améliorer notre compétitivité sur le terrain pour y parvenir.. «

Cette nouvelle portera un coup dur à une grande partie des partisans d’Arsenal qui ont ouvertement agité pour un changement de propriétaire. On pense que la candidature potentielle d’Ek, ainsi que le trio de légendes d’Arsenal, a recueilli le soutien important des fans – en particulier après des scènes de protestation de fans devant l’Emirates Stadium du club à la suite des plans de séparation de la Super League.

« Je n’ai pas été surpris qu’Arsenal soit impliqué, étant donné qu’ils ont un propriétaire américain – un propriétaire absent – qui dit rarement quoi que ce soit concernant le club de football » a récemment déclaré l’ancien attaquant d’Arsenal Alan Smith à Sky Sports.

« Il y a très peu de liens entre Stan Kroenke et le club. Il vient rarement. Son fils a une connexion plus pratique avec le club, mais Josh est nouveau dans le jeu, il n’a pas été élevé dans le football.

« Kroenke a évidemment vu ce modèle fonctionner aux États-Unis avec la NFL, la NBA et, avec les propriétaires de Liverpool et de Manchester United, ils ont vu à quel point cela pouvait être rentable. »

Ek, quant à lui, est considéré comme un fan d’Arsenal de longue date et représente probablement le plan du type de propriétaire dont les fans de Gunners seraient enthousiastes – mais le refus de Kroenke de bouger semble prêt à augmenter la température encore plus parmi une base de fans totalement défavorable à leur la possession.