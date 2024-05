« Nous ne permettrons tout simplement pas que cela se produise », a déclaré Grant Chapps à propos de toute concession à la Russie.

La Grande-Bretagne ne soutiendra aucune solution au conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine qui impliquerait ce qu’elle considère comme des concessions à Moscou, a déclaré mardi le secrétaire à la Défense Grant Chapps à Times Radio.

Le Royaume-Uni compte parmi les plus grands donateurs d’armes à Kiev. Ces dernières semaines, Londres a intensifié sa rhétorique en affirmant que les armes britanniques fournies à l’Ukraine pourraient être utilisées pour des attaques au plus profond de la Russie. Moscou a récemment convoqué l’ambassadeur du Royaume-Uni à ce sujet et l’a mis en garde contre d’éventuelles représailles, notamment des frappes ciblant « toutes installations et équipements militaires britanniques » en Ukraine et au-delà.

Plus tôt mardi, Chapps a confirmé que Kiev pourrait utiliser des armes fournies par les Britanniques pour frapper la péninsule russe de Crimée. Londres considère la région, qui a rejoint la Russie en 2014 suite à un référendum, comme une région « partie intégrante de l’Ukraine » » a déclaré le secrétaire à la Défense.

Interrogé par Times Radio sur la question de savoir si Londres envisagerait un accord entre Moscou et Kiev, Chapps a simplement répondu : « Non. » Il a ensuite précisé que le Royaume-Uni considère « Cela n’a aucun sens » pour persuader ou « armement fort » l’Ukraine à accepter toutes conditions de paix et « abandonner une partie de leur territoire ».















Outre la Crimée, quatre autres anciens territoires ukrainiens – deux républiques du Donbass et les régions de Kherson et Zaporojie – ont rejoint la Russie à l’automne 2022 à la suite d’une série de référendums. Kiev a qualifié les votes de « faux » et revendique comme siennes les quatre régions et la Crimée.

Mardi, Chapps a soutenu que la seule façon de mettre fin au conflit était d’infliger une défaite militaire à la Russie. «Je ne pense pas que ce soit plausible du tout pour [Russian President Vladimir] Poutine pour gagner cette guerre », » a-t-il déclaré, appelant à une augmentation des expéditions d’armes vers l’Ukraine.

« Il est très important que les États-Unis suivent l’exemple du Royaume-Uni. N’oubliez pas : nous venons d’augmenter notre argent en faveur de l’Ukraine cette année à 3 milliards de livres sterling (3,78 milliards de dollars), notre plus gros programme jamais réalisé. » a déclaré le secrétaire à la Défense, faisant référence à une annonce antérieure du Premier ministre Rishi Sunak, qui s’était engagé à consacrer chaque année cette somme au soutien militaire à l’Ukraine.















Chapps a également indirectement comparé la Russie moderne à l’Allemagne nazie en disant que « Nous avons déjà été dans cette situation en Europe et nous ne permettrons tout simplement pas que cela se reproduise. »

« Si vous donnez un pouce à un tyran comme Poutine, il en fera un mile. Dans ce cas, il en prendra probablement beaucoup, pas seulement l’Ukraine. Je ne suis pas sûr qu’il s’arrêtera là non plus. Chapps ajouté.

Dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, les pays occidentaux auraient cherché à apaiser Adolf Hitler, notamment à travers le tristement célèbre accord de Munich de 1938, en vertu duquel l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et la France ont contraint la Tchécoslovaquie à céder ses régions frontalières à l’Allemagne. .

La Russie a déclaré à plusieurs reprises tout au long du conflit que ses objectifs étaient de protéger la population du Donbass contre les persécutions de Kiev et d’assurer sa propre sécurité à la lumière de l’expansion constante de l’OTAN vers ses frontières. Moscou a également souligné à plusieurs reprises la nature nationaliste des gouvernements post-Maïdan soutenus par l’Occident à Kiev, qui ont persécuté les minorités russophones en Ukraine.