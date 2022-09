Non à la modification 1 – Section locale de Shaw

Le rejet de l’amendement 1 lors du scrutin du 8 novembre est une chance pour les électeurs d’aider les petites entreprises et d’éviter eux-mêmes une hausse garantie de l’impôt foncier de 2 149 $, des coûts plus élevés et des litiges potentiels si la vague proposition était adoptée. La modification proposée à la Constitution de l’Illinois habiliterait les syndicats gouvernementaux, mais le langage est si large qu’il créerait de l’incertitude pour les entreprises alors que les tribunaux démêlent ses implications et des coûts plus élevés, car des demandes plus importantes nécessiteraient des impôts plus élevés.

Mike O’Toole

Lac de cristal