«  Non à la haine contre les juifs  »: plus de 1000 rassemblements contre l’antisémitisme à Nuremberg, en Allemagne (VIDEO)

Les gens brandissaient des drapeaux israéliens et portaient des pancartes appelant à la coexistence pacifique.

«Aujourd’hui, nous envoyons un signal clair contre l’antisémitisme. Nous disons tous non à la haine des Juifs », Le maire de Nuremberg, Marcus Koenig, a déclaré à l’agence vidéo Ruptly de RT.

Koenig a souligné qu’il y avait une différence entre critiquer la politique israélienne et répandre des opinions haineuses.

Le ministre de l’Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann, a déclaré à la foule que la lutte contre l’antisémitisme demeure «Une question très importante pour toute notre société.»

Jo-Achim Hamburger, le chef de l’ONG Communauté juive de Nuremberg, a déclaré que les Juifs allemands sont « Vit actuellement une vague de haine qui n’a pas été vue depuis longtemps. »

Des rassemblements ardents pro-palestiniens et anti-israéliens ont eu lieu dans toute l’Allemagne, au cours desquels des orateurs ont dénoncé la campagne militaire d’Israël à Gaza et accusé les Forces de défense israéliennes (FDI) de tuer des civils.

Antisemitism Watch Nurnberg, un groupe qui suit les actions et la rhétorique anti-juives, a rapporté que les participants à un événement pro-palestinien à Nuremberg ce mois-ci répandaient des tropes antisémites, «Banaliser l’Holocauste», et répandre «Les théories classiques du complot, dans lesquelles Israël était accusé de contrôler la politique et les médias occidentaux.»

Selon le journal Nurnberger Nachrichten, la police de Nuremberg a saisi plusieurs banderoles lors d’une manifestation pro-palestinienne le 16 mai et enquêtait sur les discours prononcés lors de l’événement pour antisémitisme potentiel.

Des attaques antisémites ont également été enregistrées dans d’autres villes. Quelqu’un a abattu un drapeau israélien placé devant un bureau gouvernemental à Wurzburg et a tenté de mettre le feu à un drapeau israélien flottant devant l’hôtel de ville de Düsseldorf. Dans les deux cas, les responsables de la ville ont rapidement remplacé les drapeaux et condamné le vandalisme.

Des vandales inconnus ont versé de la peinture verte sur une pierre commémorative à Alt-Hohenschoenhausen, qui se trouve à la place d’une synagogue détruite par les nazis en 1938. Des incidents similaires se sont produits à Bonn, Düsseldorf et Munster.

L’escalade dramatique entre le Hamas et Israël a commencé le 10 mai, avec des militants palestiniens tirant des salves de roquettes sur des villes israéliennes et l’armée israélienne a répondu en bombardant des cibles à Gaza. Les attaques transfrontalières ont duré 11 jours jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit conclu.

Au moins 248 personnes à Gaza ont été tuées pendant le conflit et 12 en Israël.