L’entraîneur de l’Indiana, Tom Allen, rend sa philosophie claire chaque jour.

Il recrute dur, donne la priorité aux relations personnelles, exige de la concentration et de la responsabilité dans les vestiaires et partage le mérite. Ici, la quête de la victoire morale est remplacée par un travail acharné, de la ténacité, un standard d’excellence et de performance inébranlable sur et en dehors du terrain.

Ce sont des principes que la plupart des directeurs sportifs recherchent de leurs entraîneurs, en particulier ceux qui ont des antécédents gagnants. Et pour le moment, avec les huitièmes têtes de série Hoosiers ayant leur meilleure saison depuis des décennies, tout le monde semble vouloir se joindre à nous et faire l’éloge d’Allen.

Vous recrutez, venez jouer pour cet homme, meilleur entraîneur d’Amérique, a dit doucement le joueur de ligne offensive Dylan Powell samedi, interrompant brièvement l’interview d’Allen sur le terrain après une victoire de 14-6 dans le Wisconsin.

Meilleur entraîneur du pays ici, c’est parti! a dirigé Stevie Scott III.

Le clip émouvant d’un joueur de l’Indiana après l’autre s’arrête pour embrasser Allen, lui sauter dessus ou le féliciter pour ce qu’il a accompli en quatre saisons complètes en tant qu’entraîneur-chef d’un collège qui a circulé sur les faits saillants tout le week-end .

Cela a également entamé une conversation sur ce qui pourrait être la suite pour le directeur de l’équipe nationale de l’année, un poste de direction?

Allen, bien sûr, préfère que le débat s’arrête là parce qu’il a encore des affaires en suspens.

La semaine prochaine, les Hoosiers (6-1) pourraient disputer leur premier championnat Big Ten depuis 1967 si le match Michigan-Ohio State est annulé et que l’Indiana est toujours à la recherche de sa première victoire au bol depuis 1991.

La tâche la plus directe est de battre Purdue pour garder le Old Oaken Bucket.

J’ai beaucoup vu le match, je l’ai toujours regardé », a déclaré Allen lundi. Parfois, vous affrontez des coéquipiers du secondaire. Vous avez des familles divisées. C’est personnel, vous savez, car il y a toute une année de droit de se vanter et cela peut changer toute votre saison. C’est donc un gros match pour les deux équipes et cela signifie beaucoup pour les fans. C’est énorme. Cela signifie beaucoup pour moi. «

Allen, 50 ans, en comprend l’importance car il a grandi dans l’Indiana en jouant au football pour son père à la New Castle High School, près de la frontière de l’Ohio. La même école a produit deux autres stars de basketball bien connues des Hoosiers, vainqueurs du championnat national, Kent Benson et Steve Alford.

Allen, comme son père, a été entraîneur de football au lycée dans l’Indiana et a pris son premier emploi en tant qu’entraîneur d’université au Division III Wabash College, une école réservée aux hommes à 50 miles au nord-ouest d’Indianapolis.

Ainsi, lorsqu’il s’est vu proposer le poste de coordinateur défensif de l’Indiana en 2016, il a saisi l’occasion. Vers la fin de sa première saison, le directeur sportif Fred Glass a fait un changement d’entraîneur, faisant la promotion d’Allen, en partie à cause du lien qu’Allen avait avec ses joueurs.

C’est authentique, Id dit que c’est sa plus grande qualité, a récemment déclaré Glass. C’est le même gars en marge quand il parle aux entraîneurs, quand il parle aux enfants et que les enfants réagissent à cela. «

Les performances de cette saison le prouvent.

L’Indiana a battu le Michigan et Penn State pour la première fois dans la même saison, brisant un glissement de 24 matchs contre les Wolverines. Ils ont partagé un record scolaire pour une saison avec trois victoires sur des équipes classées et un autre avec sept semaines consécutives dans le Top 25.

Certains pensent qu’Allen pourrait bientôt être présélectionné pour des programmes plus importants. Il y a des rumeurs de possibilités d’emploi dans des écoles comme le Michigan et le sud de la Californie, le Tennessee et le Texas.

Il n’est pas clair qu’Allen serait intéressé.

En décembre dernier, il a signé une prolongation de contrat de sept ans qui a plus que doublé son salaire annuel moyen à 3,9 millions de dollars. L’accord comprenait plus d’argent pour ses assistants et une disposition qui ajoute un an à l’accord pour chaque apparition de bol que les Hoosiers font.

Allen soutient que le coaching n’a jamais été une question d’argent. Il est devenu ému de parler des relations qu’il a développées au fil des ans et a récemment avalé ses larmes en expliquant les sacrifices que sa femme et ses enfants ont endurés pour sa carrière.

Nous voulions que nos enfants reçoivent une excellente éducation et fassent partie d’une bonne communauté à chaque fois que nous déménageons, trouvons une bonne église et les aidons à se développer », a déclaré Allen. C’était vraiment l’objectif et cela m’inquiétait. Et bien sûr, payez toutes les dettes que nous avons créées au fil des années d’achat et de vente de maisons pour lesquelles nous avons perdu de l’argent, et c’est ce que vous faites lorsque vous y habitez pendant huit mois. «

Jusqu’à présent, Allen était un ajustement parfait pour Bloomington.

