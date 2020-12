Le n ° 8 BYU joue le n ° 14 de la Caroline côtière samedi après que l’adversaire d’origine des Chanticleers, le n ° 25 Liberty, ait été touché par COVID-19[feminine des problèmes.

Liberty a déclaré jeudi qu’il avait suspendu toutes les activités de l’équipe. BYU à Coastal Carolina commence à 17h30 HNE.

Les Cougars (9-0) ont tenté d’ajouter un autre jeu pour améliorer leurs arguments en faveur d’une offre de gros bol. Pendant ce temps, les Chanticleers (9-0) ont envoyé le College GameDay d’ESPN à Conway, en Caroline du Sud.

Les discussions entre BYU et Coastal Carolina ont commencé plus tôt dans la semaine lorsqu’il est devenu clair que Liberty pourrait ne pas être en mesure de jouer à cause de COVID-19[feminine compte dans l’équipe.

Les Chanticleers ont déjà gagné une place dans le match de championnat Sun Belt, qui se jouera le 19 décembre, mais pourraient encore être dans le match pour gagner une place dans le jeu du big bowl en tant que groupe des cinq le mieux classé. conférence des champions du comité de sélection des éliminatoires de football universitaire.

Independent BYU n’est pas éligible pour cette place et est classé n ° 13 sur la commission. Les Cougars devront probablement grimper d’au moins une place ou deux pour avoir une chance de remporter une offre du Nouvel An à six bols et un salaire de 4 millions de dollars.

