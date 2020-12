INDIANAPOLIS: Jalen Wilson a marqué 21 de ses 23 points, un sommet en carrière, en seconde période et a signé son premier double-double pour aider le numéro 7 du Kansas à dépasser le numéro 20 du Kentucky 65-62 mardi soir dans la Champions Classic.

Wilson a pris 10 rebonds lorsque les Jayhawks (2-1) ont remporté leur deuxième point consécutif depuis la perte de leur premier match contre Gonzaga, le meilleur. Ochai Agbaji avait 17 points.

Le Kentucky (1-2) était dirigé par Brandon Boston Jr. et Davion Mintz, qui ont tous deux marqué 12. Mintz a eu la chance de réussir l’égalité de cinq secondes, mais son pointeur à 3 points n’était pas correct et le Kansas a saisi le rebond.

Ce match entre les deux meilleurs programmes de basketball collégial n’était pas un classique.

C’était désordonné, moche et incohérent dans un Bankers Life Fieldhouse vide sans fans, sans découpes en carton et sans son entrant, sauf pendant les temps morts. Et le manque d’intensité était palpable tout au long du match.

Le Kansas a tiré 30% du peloton, ratant trois des quatre lancers francs lors d’une séquence de dernière minute, alors qu’il aurait pu sceller la victoire. Le Kentucky a tiré 36%, mais n’a même pas pu obtenir le rebond après qu’Agbaji ait raté son deuxième lancer franc dans la séquence.

Les Wildcats ont pris une avance à deux chiffres au début, mais après la mi-temps fermée à 35-29, le Kansas a ouvert la deuxième période avec une course de 10-3 pour prendre la tête.

Mais les difficultés offensives ont empêché les deux équipes de prendre le contrôle jusqu’à ce qu’Agbaji brise un match nul à 55 avec un rare 3 points à 2:43. Son opinion sur la possession suivante a finalement donné au Kansas une certaine marge de manœuvre.

GRANDE PHOTO

Kentucky: Après la défaite surprise du week-end dernier contre Richmond à domicile, les Wildcats devaient se remettre sur les rails. Il semblait qu’ils pouvaient en faire la moitié. Mais maintenant, même une victoire contre Georgia Tech à Atlanta dimanche ne sera peut-être pas suffisante pour les maintenir dans le Top 25.

Kansas: Les Jayhawks ont marqué 184 points lors de leurs deux premiers matchs, mais vous n’auriez pas su comment ils ont joué mardi. Le Kansas a raté 13 des 15 premiers tirs. Pourtant, les Jayhawks ont remporté deux matchs consécutifs et devraient remporter leurs deux prochains matchs pour un autre match de haut niveau avec le n ° 9 Creighton.

RAPPORT MÉDICAL

L’agent de sécurité du Kansas, Marcus Garrett, s’est ajusté alors qu’il se sentait malade ces derniers jours. Il aurait été testé négatif pour cela COVID-19[feminine. Garrett pouvait être vu sur le canapé, essayant de reprendre son souffle.

SUIVANTE

Le Kentucky se rendra dimanche dans un lieu de confiance, Atlanta, pour rencontrer Georgia Tech.

Le Kansas disputera le premier de cinq matchs consécutifs à domicile contre Washburn jeudi.

