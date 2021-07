‘Non. 7 Cherry Lane’ Review: Une rêverie capiteuse en 1967 Hong Kong

Aussi somptueux qu’étrange, « Non. 7 Cherry Lane » est un exercice pour exploiter la nostalgie de l’innovation. Le premier film d’animation du réalisateur Yonfan est une chronique profondément excentrique d’une affaire interdite dans le Hong Kong des années 1960, alors que l’esprit de la révolution anti-impérialiste et communiste de Mao Zedong arrive dans ce qui était encore une colonie britannique. Fan Ziming, une séduisante étudiante en littérature anglaise, se retrouve mêlée à un triangle amoureux noueux entre Mme Yu, une exilée taïwanaise divorcée et ancienne révolutionnaire qui vend désormais des produits de luxe, et sa fille Meiling, une étudiante nubile de 18 ans qui suit des cours d’anglais. leçons de Ziming.

Parfois, « Non. 7 Cherry Lane » se déroule comme un rêve éveillé hallucinatoire, s’écoulant avec une narration en voix off aux yeux étoilés: « Regardez comment les années dorées se sont écoulées », lit la carte de titre d’ouverture, alors que le narrateur décrit l’époque comme une « ère de prospérité dans la simplicité . » Le Hong Kong de 1967 est rendu riche en détails au crayon sur papier de riz, avec des couleurs éclatantes à l’écran, des illustrations de rues animées et de cinémas constituant l’univers du film. Il y a des dialogues cérébraux et érudits sur Proust, les films d’art français et la littérature chinoise classique qui animent les liaisons en son centre. L’animation est souvent lente – les personnages se déplacent avec raideur sur l’écran alors qu’ils réfléchissent à l’art et à la philosophie, un choix qui peut défier les téléspectateurs habitués à des gestes plus fluides. Mais l’approche contribue à l’engagement thématique du film envers la nostalgie et ajoute une élégance tranquille et une intimité au rythme lent à chaque scène.