BLACKSBURG, Virginie: Trevor Lawrence a eu deux passes de touché et a lancé une passe de but et le n ° 4 Clemson a battu Virginia Tech 45-10 samedi pour organiser un match revanche contre le n ° 2 Notre Dame à la Conférence de la côte atlantique match de championnat.

Les Tigers (9-1, 8-1) ont clôturé leur calendrier de saison régulière avec une chance de remporter un sixième titre de conférence consécutif et de se venger à Notre-Dame après avoir perdu 47-40 à South Bend le 7 novembre lorsque Lawrence a été écarté par COVID-19[feminine.

Contre les Hokies (4-6, 4-5), Lawrence a complété 12 de 22 pour 195 verges avec une interception. Il a couru quarante pieds de long.

Clemson a pris une avance de 17-10 au deuxième quart sur le touché de 19 verges de Lyn-J Dixon, puis en a ajouté 28 de plus en seconde période, Lawrence marquant sur une course de 7 verges et un 65- une passe de touché de la cour à Cornell a lancé. Powell.

Derion Kendrick a renvoyé un échappé de 66 verges pour un touché, et les Tigers ont marqué d’un autre tour.

Virginia Tech a joué trois quarts en raison de blessures, a retourné le ballon trois fois et s’est précipité à un creux de 131 verges.

TAKEAWAYS

Clemson: Les Tigres ont promis de courir le ballon, et cela a payé. Ils ont terminé 11e de l’ACC lors d’une attaque hâtive, mais leurs 238 verges étaient les deuxièmes les plus élevées en un match cette saison. Une attaque hâtive, un excellent quart-arrière et une défense solide font une belle combinaison sur le chemin du jeu d’après-saison.

Virginia Tech: Les Hokies ont disputé 27 matchs de bowling consécutifs, ce qui représente la plus longue séquence active du pays, mais ils verront peut-être que cela prend fin. Ils ont perdu quatre matchs consécutifs et cinq sur six, et ils ont perdu 39 points par match. Même avec la NCAA renonçant à l’exigence d’éligibilité à six victoires, Virginia Tech n’a probablement pas justifié d’être sélectionnée.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Les Tigers devraient rester n ° 4 dans le sondage Associated Press et devraient rester dans les quatre premiers du classement des éliminatoires de football universitaire.

SUIVANTE

Clemson: contre. Notre Dame a participé au championnat ACC le 19 décembre à Charlotte, en Caroline du Nord.

Virginia Tech: accueille la Virginie samedi prochain dans la finale de la saison régulière.