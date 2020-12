AUSTIN, Texas: Charli Collier a marqué 22 points, Audrey Warren en a ajouté 19 et le n ° 25 Texas a battu Louisiana Tech 84-57 mercredi soir.

Collier est entré en jeu avec 34,5 points par match, qui est maintenant à 30,3. Les Longhorns ont remporté leurs trois premiers matchs avec une moyenne de 34,3 points.

Celeste Taylor a marqué 14 points et Joanne Allen-Taylor et DeYona Gaston ont chacune 10 points pour le Texas.

Bien qu’il ait raté 12 sur 17 sur la ligne des 3 points, le Texas a tiré 33 sur 66 au total et n’a jamais été contesté. Le lay-up d’Allen-Taylor avec 3:26 à jouer au premier quart a donné au Texas une avance de 18-5.

Brianna Harris mène Louisiana Tech de 25 points sur 9 tirs en 11.

Le jeu a présenté deux des programmes les plus légendaires de l’histoire de la Division I. Les Lady Techsters ont 1 141 victoires, ce qui est le quatrième plus élevé, et le Texas a 1 110 pour la sixième.

