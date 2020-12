IOWA CITY, Iowa: Ihmir Smith-Marsette savait qu’il était foutu lorsque la police de l’Iowa City l’a cité après l’avoir conduit à 120 km / h dans une zone de 50 km / h aux premières heures du 1er novembre.

Je pensais que ma carrière de footballeur était probablement terminée, a déclaré le receveur de l’Iowa.

Le taux d’alcoolémie de Smith-Marsette était de 0,130, bien au-dessus de la limite légale de 0,08, et il a été arrêté et accusé d’avoir opéré sous l’influence.

Sa carrière n’était pas encore terminée. En fait, l’entraîneur Kirk Ferentz a offert son soutien, faisant une déclaration quelques heures plus tard, affirmant que l’arrestation dépassait son caractère et que Smith-Marsette était un excellent coéquipier.

C’est quelque chose qu’il a fait et c’est une mauvaise décision, a déclaré Ferentz. «C’est comme nous tous dans la vie: vous prenez une mauvaise décision, vous devez vivre avec.

Smith-Marsette a été suspendu pour un match, la victoire 49-7 contre l’État du Michigan le 7 novembre.

Cette semaine entière, je suis juste revenu, travaillant dur, essayant de regagner la confiance de mes coéquipiers, a déclaré Smith-Marsette. Je leur fais savoir que des erreurs sont commises et que je fais tout ce que je peux ici pour leur montrer à 100% avec eux.

Smith-Marsette a déclaré que sa famille lui avait donné une épaule sur laquelle s’appuyer, et Ferentz, le coordinateur offensif Brian Ferentz et l’entraîneur des receveurs Kelvin Copeland l’ont également assuré de leur soutien. Ils lui ont également dit que ses actions n’étaient pas acceptables.

(Ils) me font juste savoir qu’ils me soutiennent toujours quoi qu’il arrive, qu’ils sont là pour moi et que nous devons mettre cela derrière nous, a déclaré Smith-Marsette. Les erreurs se produisent tant que c’est une erreur et non quelque chose que vous referiez, ce que je ne referai pas. Crois moi.

Smith-Marsette, qui est de retour dans la formation de départ, a capté trois passes pour 44 verges lors de la victoire n ° 24 des Hawkeyes 26-20 contre le Nebraska la semaine dernière.

Pour la saison, le senior de Newark, New Jersey, compte 14 attrapés pour 173 verges et un touché. C’est une baisse notable par rapport à sa campagne de 44 prises, 722 verges et cinq touchés en 2019. Une partie du recul provient du jeu de passes qui a produit moins avec le nouveau quart-arrière Spencer Petras.

Les Hawkeyes se sont davantage appuyés sur leur jeu au sol, tandis que les grandes avancées, le pain et le beurre Smith-Marsettes étaient difficiles à trouver en 2020.

La saison dernière, les Hawkeyes ont fait 34 passes de 20 verges ou plus. En 2020, l’Iowa n’en aura que cinq.

Smith-Marsette a déclaré qu’il n’était pas frustré par ses statistiques.

Si cela fonctionne, pourquoi s’en abstenir? il a dit du jeu de course. Quand la balle profonde viendra, elle viendra. Jusque-là, travaillez bien avec ce qui fonctionne.

Smith-Marsette a toujours des ambitions dans la NFL et veut dire clairement qu’il a grandi après son erreur de novembre.

Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour prouver aux équipes de la NFL que je suis prêt à jouer au niveau supérieur, à grandir, à mûrir un peu et à être prêt à faire de mon mieux. il a dit.

