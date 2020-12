Non. 23 Washington (3-0, 3-0 Pac-12) vs. Stanford (1-2, 1-2), samedi, 16h00 HNE, (FOX).

Ligne: Washington avec 11.

Record de la série: égalité 43-43-4

QUEL EST LE JEU

Washington a les coulisses du titre Pac-12 North et une place dans le match de championnat de conférence, et ne peut pas se permettre une glissade contre le Cardinal. Washington a gardé ses espoirs en vue d’un titre de division qui a remporté un déficit de 21-0 la semaine dernière pour battre l’Utah 24-21. Stanford est un nomade pour les deux prochaines semaines, obligé de quitter le campus après l’entraînement et les restrictions de jeu du comté de Santa Clara, en Californie. Le Cardinal a passé la semaine dans la région de Seattle à préparer le match et devrait passer la semaine prochaine dans l’Oregon, avant leur match avec l’État de l’Oregon.

MATCHUP CLÉ

Ligne offensive de Stanford contre passtorm de Washington. L’une des plus grandes surprises de Washington et l’une de ses forces les plus perturbatrices a été Zion Tupuola-Fetui. Il a sept sacs en trois matchs et Washington en a dix en équipe. La protection de Stanford était solide, n’autorisant que cinq sacs en trois matchs.

JOUEURS À SURVEILLER

Stanford: RB Austin Jones. Avec la forte ruée vers les passes de Washington et le secondaire exceptionnel, le Cardinal a besoin d’un gros match du haut. Jones a récolté 100 verges et deux touchés lors du premier match en Oregon, et 85 verges et deux autres scores contre la Californie la semaine dernière.

Washington: QB Dylan Morris. Le recrue a eu son premier moment de signature au quatrième quart la semaine dernière, menant les Huskies sur une course de 88 verges gagnante dans les dernières minutes pour battre l’Utah. Morris a commis quelques fautes juvéniles contre les Utes, mais il a également réussi à des moments clés.

LES FAITS

Washington disputera son quatrième match à domicile consécutif pour la première fois depuis 2014. Les Huskies avaient annulé des courses sur route en Californie et dans l’État de Washington en raison de COVID-19[feminine des problèmes. … La dernière victoire de Stanford à Seattle remonte à 2014, une victoire 20-13. … L’entraîneur de Stanford, David Shaw, a besoin d’une victoire pour avoir 60 ans dans sa carrière. Il serait le sixième plus rapide de l’histoire de la conférence avec 60 victoires. … Dans chacun de leurs trois matchs, Washington a tenu son adversaire sans but pendant la moitié de la seconde période vs. État de l’Oregon et Utah; première mi-temps vs. Arizona.

