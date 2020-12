SPRINGFIELD, Missouri: Sydney Wilson a marqué 21 points en carrière et le 21e Missouri State a battu Lincoln (Mo.) 100-38 lundi soir lors du match d’ouverture de Lady Bears.

Missouri State a marqué les 24 premiers points du match en marquant huit joueurs différents. Ashtin Ingram a arrêté la course à 5:12 du premier quart avec un 3 points.

Wilson a marqué 16 points en première mi-temps et Lincoln a totalisé 12 points. La défense de l’État du Missouri a établi des records de la JQH Arena pour le moins de points alloués dans la demie et le plus faible pourcentage de buts sur le terrain (9,6%).

Abigayle Jackson et Sydney Manning ont chacun ajouté 12 points pour Missouri State (3-1), qui est entré dans la saison du Top 25 AP pour la première fois depuis 2000.

MSU a renvoyé quatre partants et 10 joueurs, avec 75% des points, 87% des rebonds et 89% des passes décisives, d’une équipe qui a établi un record scolaire de victoires en saison régulière la saison dernière (26). Les Lady Bears ont également mené à domicile 15-0 la saison dernière, l’une des 10 équipes de Division I à le faire.

Joseline Ramos a marqué neuf points pour Lincoln, ce qui en fait une exposition. Les Blue Tigers ont été sélectionnés cette saison pour terminer 14e de la Mid-America Intercollegiate Athletics Association.

