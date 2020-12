BOONE, Caroline du Nord: La Louisiane-Lafayette n ° 20 a surmonté trois clichés au-dessus de la tête du botté de dégagement et un autre mauvais sur un point supplémentaire, battant Appalachian State 24-21 par un vendredi soir froid et pluvieux lorsque Chandler Staton des alpinistes a marqué un 30- yard raté le panier avec 2 secondes à faire.

Le porteur de ballon Trey Ragas a marqué trois touchés, et Levi Lewis a lancé pour 101 verges et un touché et a couru 77 verges pour aider les Ragin Cajuns (9-1, 7-1 Sun Belt) à battre Appalachian State (7-3, 5- 2) pour la première fois et remporter leur sixième match consécutif.

Louisiana-Lafayette avait une fiche de 0-8 contre Appalachian State, y compris des pertes lors des deux derniers championnats de conférence.

Le long vivaneau Paul Boudreaux a mis la Louisiane-Lafayette en difficulté dès le début, claquant deux fois plus de 10 mètres au-dessus de la tête du botté de dégagement en première mi-temps, puis envoyant un claquement élevé au titulaire sur un point supplémentaire raté, ce qui a entraîné un 10-9 manque de repos.

Pourtant, les Ragin ‘Cajuns semblaient avoir le contrôle après que les passes de touché de Ragas de 17 et 1 verges au troisième quart aient porté la marque à 24-10.

Mais Appalachian State a réduit l’avance à sept après un touché de Camerun Peoples, et Boudreaux a remarquablement envoyé un autre claquement sur la tête du botté de dégagement, le pourchassant et le renvoyant à l’arrière de la zone des buts pour une sécurité avec 6:36 à jouer. dans le jeu qui a poussé les alpinistes à redescendre le ballon par cinq.

Mais Ferrod Gardner et Chauncey Manac se sont combinés pour renvoyer le quart-arrière de l’État des Appalaches Zac Thomas dans une quatrième et neuvième action sur le Lafayette 29.

Pourtant, les Ragin ‘Cajuns n’ont pas pu arrêter le match et ont été confrontés à un quatrième et un 2. Plutôt que d’y aller ou de risquer une autre mauvaise chute sur un entraîneur de coup de pied, Billy Napier a choisi de laisser Lewis revenir de la zone des buts pour une sécurité, réduisant l’avance à 24-21 avec toujours. 1h46 d’aller remettre le match entre les mains de sa défense.

Appalachian State s’est déplacé vers le champ de tir après une pénalité d’interférence défensive de passe près de la zone des buts, mais Staton a accroché un panier de 30 verges à gauche.

Thomas est entré en jeu avec 30 victoires en carrière à lui seul pour Clemson Trevor Lawrence parmi les quarts universitaires actifs, mais les Ragin ‘Cajuns l’ont maintenu à 92 verges par la passe et à deux interceptions.

Les Ragin ‘Cajuns avaient déjà obtenu une place dans le match de championnat de la Sun Belt Conference contre la Caroline côtière, donc ce match était en grande partie une question de fierté. L’État des Appalaches a battu la Louisiane-Lafayette quatre fois au cours des deux saisons précédentes, deux fois lors du match de championnat sur le même terrain.

INTRODUCTIONS DELHOMME

L’ancien quart-arrière de Ragin Cajuns, Jake Delhomme, a présenté Lewis à distance lors des présentations d’avant-match. Delhomme, qui a mené les Panthers de la Caroline au Super Bowl, est le seul quart-arrière de l’ULL avec plus de passes TD que Lewis.

LE TAKEAWAY

Louisiane-Lafayette: Il est possible que les Ragin ‘Cajuns aient trop peur pour tenter de relancer le ballon après une nuit désastreuse pour Boudreaux. Quoi qu’il en soit, Napier devra probablement rechercher des options alternatives au long snapper.

État des Appalaches: Les alpinistes ne pouvaient rien obtenir d’offensive et étaient limités à 290 mètres.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Malgré la quasi-défaite, la Louisiane-Lafayette devrait rester à peu près au même rang dans les sondages.

SUIVANTE

Louisiana-Lafayette: jouera au n ° 14 de la Caroline côtière lors du match de championnat de la Sun Belt Conference le 19 décembre. Il s’agit de la troisième apparition consécutive de Ragin ‘Cajuns dans le match pour le titre de la conférence.

État des Appalaches: dirigez-vous vers Georgia Southern le 12 décembre lors de la finale de la saison régulière.

___

