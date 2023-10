L’équipe de football de l’Université du Tennessee à Martin, classée 18e, prend la route pour un autre match de la Big South-OVC Football Association contre son rival de longue date, Tennessee Tech, le samedi 4 novembre. Le coup d’envoi du Tucker Stadium est prévu à 13h30. et sera diffusé sur ESPN+.

Les Skyhawks (6-2, 3-1 Big South-OVC) cherchent à rebondir après avoir subi leur première défaite contre un adversaire de la Football Championship Subdivision (FCS) avec un revers déchirant 38-34 à Gardner-Webb le week-end dernier. Suite à la défaite, UT Martin a chuté dans les deux sondages nationaux mais entre dans le week-end au 18e rang.ème dans le sondage des entraîneurs de l’AFCA et 21St dans le Top 25 Stats Perform FCS.

Une victoire de l’UT Martin assurerait le 11e rang du programmeème titre dans le Sgt annuel. Série du Trophée York après que les Skyhawks ont éliminé l’État du Tennessee plus tôt cette saison. Le programme a réclamé le Sgt. York Trophy chaque année depuis 2018 et 10 fois au total tout en affichant une fiche globale de 35-13 dans la série.

Lors du précédent concours de l’équipe, le porteur de ballon Sam Franklin a éclipsé les 1 000 verges au sol pour la saison – devenant ainsi le 12ème joueur de l’histoire du programme pour atteindre la marque. Franklin est actuellement à la traîne du record d’une seule saison de 395 verges avec trois matchs à jouer. Ailier défensif Daylan Dotson Il suit également le top 10 en carrière après 2,5 plaqués pour défaite la semaine dernière, portant son total en carrière à 31,5 TFL pour se classer huitième dans l’histoire du programme.

Sous la direction de l’entraîneur-chef Jason Simpson , les Skyhawks sont fiers de remporter des matchs contre des adversaires locaux. Depuis 2014, les Skyhawks ont affiché une fiche de 24-8 contre des adversaires de l’État tout en possédant le deuxième meilleur pourcentage de victoires global de tous les programmes de Division I de l’État (FBS et FCS) depuis 2010, soit 56,6 pour cent.

Tennessee Tech (3-5, 1-2 Big South-OVC) entre dans la compétition en cherchant à s’appuyer sur la première victoire d’association de l’équipe de la saison après avoir pris la route et remporté une victoire dominante de 38-13. Les Golden Eagles ont provoqué six revirements dans le match avec trois interceptions et trois échappés forcés – dont deux touchés défensifs. Le joueur de ligne défensive Daniel Rickert a remporté la mention honorable du joueur défensif national FedEx Ground de la semaine après avoir récolté deux TFL, deux échappés forcés et deux récupérations dans la victoire.

Le concours de samedi marque le 45ème rencontre entre les deux programmes avec Tennessee Tech détenant un léger avantage de 22-20-2 dans la série de tous les temps qui remonte à près d’un siècle à 1926. UT Martin a contrôlé la série dans l’histoire récente avec 10 victoires consécutives depuis 2013.

Le jeu sera diffusé exclusivement sur ESPN+ tandis que les fans locaux pourront se connecter au Skyhawk Sports Network pour entendre Davis Gregory (play-by-play) et Julius McNair (analyste) appeler l’action. Les jeux sont diffusés sur WCMT « Talk and News You Can Use ! » avec des diffusions simultanées sur 14 h 10, 100,5 FM, 92,7 FM, 96,1 FM, 99,7 FM et 103,3 FM. Ces liens – en plus des statistiques en direct – se trouvent en haut de la page.