LUBBOCK, Texas: Mac McClung a marqué 17 de ses 20 points en première mi-temps pour le 17e Texas Tech, qui a mené tôt et a battu Troy 80-46 vendredi soir dans un match de remplacement pour les deux équipes.

Les Red Raiders (3-1) devaient jouer à St. John’s cette semaine avant que l’école de New York ne refuse de se rendre au Texas parce que coronavirus les infections augmentent. Les Troyens (1-2) n’ont donc pas pu se rendre à Wake Forest COVID-19[feminine problèmes pour les diacres démons.

Les entraîneurs ont fait l’ajustement rapide grâce aux liens du Texas remontant à des années. Chris Beard des Red Raiders était autrefois assistant chez Texas Tech, tandis que Scott Cross, à sa deuxième saison avec Troy, a passé 20 ans au Texas-Arlington.

Kyler Edwards a récolté 14 points et quatre passes et Terrence Shannon Jr. a marqué 13 points lorsque Texas Tech a remporté la deuxième rencontre entre les écoles neuf ans après une victoire de cinq points des Red Raiders à Lubbock.

Kam Woods a récolté 13 points en tant que seul buteur à deux chiffres pour Troy, qui a affronté un adversaire classé pour la première fois en deux ans et est toujours à la recherche de sa première victoire contre une équipe du Top 25.

McClung, qui a fait match nul avec cinq passes, a frappé un pointeur de 3 et a commencé une course de 17-0 pour une avance de 29-9, la hausse étant alimentée par trois ventes consécutives des chevaux de Troie, qui ont réalisé 22 revirements et un résultat de 31-4 sur les points de chiffre d’affaires.

Le transfert de Georgetown a frappé un autre 3 sur la course et a terminé 4 sur 8 à longue distance, avec un résultat de 0 pour 6 dans une défaite de 64-53 contre Houston dans un match du Top 25.

Texas Tech était à 58% de la profondeur après avoir tiré 22% contre Houston. Troy n’a fait que deux des 20 à l’extérieur de l’arc.

GRANDE PHOTO

Troy: Il y a une petite consolation au milieu d’une série de cinq matchs consécutifs pour commencer la saison pour les chevaux de Troie, qui peuvent au moins dire qu’ils vont en Alabama. Troy devait ouvrir à domicile contre Middle Georgia State, mais ce match était terminé COVID-19[feminine des problèmes. Les deux matchs à l’extérieur restants sont à l’UAB et au nord de l’Alabama. Le match d’ouverture à domicile aura lieu le 16 décembre contre Samford.

Texas Tech: Les Red Raiders ont pris le contrôle tôt après qu’un départ lent les ait emmenés aux dépens des Cougars, qui ont dépassé Texas Tech dans le sondage et ont sauté de sept places au numéro 10. Texas Tech a suivi Troy pendant seulement 27 secondes et a continué pour de bon. un 3 points de McClung en moins de quatre minutes. Les Red Raiders ont tiré 64% en première mi-temps et un sprint de 7-0 leur a donné leur plus grande avance de la première mi-temps avec 47-20 juste avant la mi-temps. La plus grosse avance était de 37 (75-38) à la fin de la seconde période.

LES LIENS TEXAS

Cross a été licencié à Texas-Arlington après la saison 2017-18 et a été remplacé par l’un des assistants de Beards Texas Tech, Chris Ogden. Cross venait de terminer une troisième saison consécutive de 20 victoires et cinquième au total en 12 saisons en tête du programme UTA.

SUIVANTE

Troy: prévu pour visiter UAB le dimanche.

Texas Tech: Grambling devrait sortir dimanche.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et https://twitter.com/AP_Top25