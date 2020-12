ATHÈNES, Géorgie: Le Seniors Day est plein d’incertitudes pour la Géorgie n ° 11 alors qu’elle se prépare à disputer son dernier match à domicile de 2020. D’autre part, la grande question pour Vanderbilt sans victoire: Sarah Fuller aura-t-elle la chance de marquer des points?

Samedi pourrait marquer au revoir le receveur large Demetris Robertson et d’autres seniors de Géorgie ou peut-être pas.

Avant cette saison frappée par une pandémie, la NCAA a approuvé une dispense générale pour que les athlètes de sports d’automne se qualifient pour une autre année sans affecter le plafond des bourses d’une équipe.

Robertson dit qu’il assistera à la cérémonie de la Journée des aînés, mais n’a pas exclu de revenir pour une autre saison.

Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, a déclaré Robertson. Je veux vraiment obtenir mon diplôme et ma famille veut que j’obtienne mon diplôme, alors nous allons nous asseoir et voir ce qui se passe. … Vous ne pouvez pas fermer les portes. Il suffit de peser chaque chance, chaque possibilité.

La Géorgie (6-2, n ° 8 CFP) sera à la recherche de sa troisième victoire consécutive avec JT Daniels sur le quart-arrière.

Vanderbilt (0-8) est à la recherche de sa première victoire. Les Commodores ont eu une semaine émouvante après que l’entraîneur Derek Mason ait été limogé dimanche. Le coordinateur offensif Todd Fitch est l’entraîneur par intérim.

L’entraîneur de la Géorgie, Kirby Smart, a déclaré qu’il était trop tôt pour parler aux seniors de la possibilité de revenir en 2021.

Nous n’avons pas vraiment beaucoup de ces conversations en termes de retours, a déclaré Smart. Ils ont eu l’occasion de le faire. Chaque enfant est dans un scénario différent. Certains ont une invitation à un Senior Bowl, d’autres une opportunité de grandir et de s’améliorer, d’autres une opportunité d’obtenir un diplôme. Nous n’allons donc pas vraiment y entrer maintenant.

Les projecteurs de Vanderbilt restent sur Fuller, qui est devenue la première femme à jouer dans un match de football de conférence Power 5 dans le Missouri la semaine dernière. Fuller, un gardien de but de l’équipe de football de Vanderbilt, a rejoint l’équipe de football après que d’autres botteurs aient été mis à l’écart COVID-19[feminine des problèmes.

Fuller a donné un coup de pied de squib lors de la première mi-temps. Elle n’a pas eu l’occasion de marquer un point supplémentaire ou un panier car Vanderbilt a été exclu 41-0.

DEUX KICKERS

Ryley Guay, qui a marqué 9 des 11 buts sur le terrain pour Vanderbilt la saison dernière, est revenu à l’entraînement cette semaine. Il est actuellement à la faculté de médecine, mais il est toujours éligible.

Nous avons deux joueurs là-bas, a déclaré Fitch mercredi à propos de ses options chez placekicker. … Nous choisissons la personne qui nous donne les meilleures chances d’un coup d’envoi ou bien sûr d’un point et d’un panier supplémentaires. J’espère donc que nous avons les deux joueurs disponibles et que nous utiliserons ces deux personnes pour en créer un. Et Ryley n’a pas démarré l’année et des choses comme ça. Je suis donc sûr qu’il travaille sur certaines choses.

BLOQUEZ PLUS ENTIÈREMENT

Smart a déclaré que Fuller ne serait pas traitée différemment par les bloqueurs de Géorgie sur le terrain si elle recommençait.

Je n’ai jamais eu cette conversation auparavant, a déclaré Smart. Je ne vais pas changer et avoir cette conversation maintenant. Nous ne prenons pas en compte le kicker sur nos retours. Je ne pense pas que quiconque dans le pays soit responsable du kicker.

Smart a noté que le football peut aussi être un sport physique, ce n’est donc pas un nouveau territoire pour Fuller.

Elle pratique un sport très difficile et pour être honnête, elle enregistre des collisions très brutales sans casque, sans équipement », dit-il. Donc, je suis sûr qu’elle peut prendre soin d’elle-même en fin de compte.

FOCUS UN PROBLÈME

Fitch a déclaré que ce n’était pas facile d’avoir une semaine normale de pratique après le licenciement de Mason.

C’est clairement une grande distraction, a déclaré Fitch. Vous voulez essayer d’éliminer autant de distractions que possible afin de rester concentré sur la tâche. Et nous continuerons d’en parler avec nos joueurs. … Et je pense que nous devrions donner l’exemple parce que s’ils nous voient courir et désorganiser et des choses comme ça, alors ils auront la même réaction.

PASSE UNE CLÉ

La protection des laissez-passer sera essentielle pour Vanderbilt alors que la Géorgie mène la Conférence du Sud-Est avec 23 sacs. Les Commodores ont abandonné quatre sacs au Missouri après avoir accordé seulement cinq sacs lors de leurs quatre matchs précédents.

HORAIRE BRUT

La Géorgie sera le quatrième adversaire de Vanderbilt cette saison. Les Commodores ont perdu leur match d’ouverture de la saison 17-12 sur ce nombre. 11 Texas A&M et a également des pertes contre LSU et la Floride.

Vanderbilt menait la Floride n ° 6 10-7 après le premier quart-temps, les Commodores détenant la première avance après le premier quart contre une équipe AP Top 10 depuis la Floride n ° 4 7-0 le 13 octobre 2012.

La rédactrice AP Sports Teresa M. Walker de Nashville, Tennessee, a contribué à ce rapport.

