EUGENE, Oregon: Nyara Sabally a récolté 20 points et 10 rebonds et le numéro 10 de l’Oregon a établi un record scolaire pour des victoires consécutives avec 22 victoires consécutives, ouvrant le match de la Conférence Pac-12 avec une défaite de 82-53 contre le Colorado vendredi.

L’Oregon (3-0) a franchi la frontière de 1978-79. Les Ducks ont également établi un record scolaire avec leur 21e victoire consécutive, devant 1998-2000.

Sabally, un étudiant en deuxième année de six pieds dont la sœur, Satou, était une All-American pour les Ducks la saison dernière, a réussi les neuf tirs du terrain, y compris un 3 points. L’Oregon a tiré 50% du terrain, donnant 10 des 22 3 points.

La senior Erin Boley a ajouté 17 points et le meneur de première année Te-Hina Paopao a récolté 13 points et quatre passes. Sophomore Sedona Prince, qui avait en moyenne 15,0 points et 6,5 rebonds, a récolté six points et trois rebonds en 18 minutes avant de décoller avec une blessure au pied gauche.

Peanut Tuitele et Charlotte Whittaker ont chacune marqué 10 points pour le Colorado (2-1, 0-1). Le Buffalo a tiré 31,9% du terrain.

Les Ducks menaient 39-30 au début de la seconde mi-temps avant de faire une course de 21-4 pour le casser.

L’entraîneur de l’Oregon, Kelly Graves, a utilisé une nouvelle formation pour la troisième fois en trois matchs cette saison lorsque Sabally a fait son premier départ. Sabally a raté chacune de ses deux premières saisons en Oregon en raison de blessures au genou.

GRANDE PHOTO

Colorado: Jaylyn Sherrod a récolté quatre points, six rebonds et cinq passes.

Oregon: L’Oregon cherche un quatrième titre consécutif en Pac-12. Les Ducks ont joué 50-5 en conférence au cours des quatre dernières saisons.

SUIVANTE

Colorado: dimanche dans l’état de l’Oregon.

Oregon: l’Utah accueille le dimanche.