Non 10 dans l’avertissement aux banques après le tumulte de Nigel Farage

Les banques britanniques ne doivent pas fermer les comptes des particuliers pour des raisons politiques, a averti le gouvernement de Rishi Sunak dans une dispute croissante sur la liberté d’expression déclenchée par Nigel Farage.

L’ancien chef du parti Ukip et Brexit a déclaré la semaine dernière que ses comptes bancaires personnels et professionnels avaient été soudainement fermés – affirmant qu’il s’agissait d’une vengeance de «l’establishment» pour le Brexit.

Downing Street a confirmé les «préoccupations» aux plus hauts niveaux du gouvernement et a déclaré que le Trésor examinait maintenant si les banques faisaient preuve d’un zèle excessif pour fermer certains comptes.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré : « La chancelière est préoccupée par certains des rapports. La liberté d’expression dans le cadre de la loi et l’expression légitime d’opinions divergentes sont une partie importante de la liberté britannique.

Le n° 10 a déclaré que le Trésor consultait déjà sur la question de savoir si le cadre actuel des banques « trouvait le bon équilibre entre les droits d’un client bancaire à s’exprimer librement et le droit d’une banque à gérer les risques commerciaux ».

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a déclaré plus tôt lundi qu’elle était « inquiète que les comptes bancaires des gens puissent être fermés pour de mauvaises raisons » – avertissant qu’ils devraient faire « très attention » en ce qui concerne les opinions politiques des gens.

M. Farage a révélé la semaine dernière qu’un grand groupe bancaire avec lequel il travaille depuis 43 ans lui a téléphoné il y a deux mois pour lui dire « nous fermons vos comptes ».

Il a allégué que cela équivalait à une « persécution politique grave », affirmant que les banques britanniques faisaient « partie des grandes structures d’entreprise qui ne voulaient pas que le Brexit se produise ».

Pendant ce temps, le vicaire de l’Église d’Angleterre, le révérend Richard Fothergill, a déclaré Les temps que son propre compte bancaire auprès de la Yorkshire Building Society a été fermé après avoir revendiqué son soutien pendant le mois de la fierté – accusant la société de l’avoir «intimidé».

Un porte-parole de la Yorkshire Building Society a déclaré que la société ne fermait pas de comptes pour des opinions particulières, mais uniquement si un client était « impoli, abusif, violent ou discriminatoire de quelque manière que ce soit ».

Le chancelier Jeremy Hunt « préoccupé » par la clôture des comptes (fil de sonorisation)

Le Trésor est sur le point d’exiger que les banques fournissent plus d’informations sur une décision de fermer un compte et d’offrir un délai de préavis plus long, selon Le télégraphele régulateur devant prendre des mesures si les règles ne sont pas respectées.

Une source haut placée du Trésor a déclaré au journal : « C’est absolument préoccupant. Personne ne devrait se voir refuser son compte bancaire au motif de la liberté d’expression. Nous prévoyons de prendre des mesures à ce sujet d’ici quelques semaines.

Mme Frazer a déclaré à LBC qu’elle « est d’accord avec Jeremy » sur la question. La ministre a déclaré qu’elle était « très inquiète que les comptes bancaires des gens puissent être fermés pour de mauvaises raisons », ajoutant: « Et je pense que c’est quelque chose auquel ils devraient réfléchir très attentivement. »

M. Farage a déclaré que la « seule explication » à laquelle il pouvait penser pour la décision de sa banque était une affirmation du député travailliste Chris Bryant aux Communes selon laquelle l’ancien chef du parti du Brexit avait reçu près de 550 000 £ de TR [Russia Today].

« Je souligne simplement que Nigel Farage a reçu de Russia Today 548 573 £ rien qu’en 2018 – de l’État russe », a déclaré le député.

Mais M. Farage a déclaré que l’affirmation de M. Bryant était « complètement fausse ». Il a déclaré: « Je n’ai reçu un sou d’aucune source ayant même un lien avec la Russie. »

Deux anciens députés européens du Brexit Party, Christina Jordan et Henrik Overgaard-Nielsen, ont également affirmé que leurs comptes bancaires avaient été fermés sans explication ces dernières années.