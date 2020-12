Non. 1 Alabama (8-0, 8-0 SEC, n ° 1 CFP) au LSU (3-4, 3-4), samedi à 20 h HNE (CBS).

Ligne: Alabama avec 29 1/2.

Record de la série: l’Alabama mène 53-26-5.

QUEL EST LE JEU

L’Alabama pourrait probablement se permettre une défaite et se qualifier pour les éliminatoires de football universitaire, mais une défaite contre une équipe de moins de .500 serait une tache importante sur le record de Crimson Tides. Maintenant sans espoir d’une grande offre de bol, LSU verra sans aucun doute un rendez-vous à domicile avec l’Alabama comme le match principal de sa saison. Une victoire serait un coup de pouce moral majeur pour une équipe des Tigres qui se reconstruit une seule saison après avoir remporté un titre national.

MATCHUP CLÉ

LSU secondaire contre le receveur de l’Alabama Davonte Smith, qui avait 104 verges dans la première moitié de la victoire de la semaine dernière sur Auburn. LSU, étudiant en deuxième année dans le coin, Derek Stingley Jr. obtient la tâche. En tant que recrue la saison dernière, Stingley était All-America et était largement reconnu comme le meilleur du pays pour sa position cette saison. Cependant, il a connu des hauts et des bas en 2020, parfois entravés par la maladie et les blessures.

JOUEURS À SURVEILLER

Alabama: QB Mac Jones pourrait renforcer ses références pour le trophée Heisman avec un autre grand match. Jones a complété 76,2% de ses passes pour 2728 verges et 23 touchés cette saison. Ses verges par la passe sont les plus importantes de tout quart-arrière en Alabama au cours des huit premiers matchs d’une saison dans l’histoire de Crimson Tide.

LSU: Arik Gilbert est maintenant le receveur principal du LSU (30 attrapés, 339 verges, deux touchés) maintenant Terrace Marshall Jr. a décidé de se désinscrire pour le reste de la saison.

LES FAITS

L’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, a raté l’Iron Bowl de la semaine dernière parce qu’il a obtenu un contrat COVID-19[feminine. Il a déclaré se sentir mieux cette semaine et semblait sur la bonne voie pour revenir sur la touche au Tiger Stadium. … Saban, qui a remporté un championnat national à LSU, est également 10-5 dans sa carrière contre LSU, y compris un score de 10-4 en Alabama. . … L’Alabama a une séquence de quatre victoires consécutives au Tiger Stadium depuis 2012 et a été 28-9-2 contre LSU à Baton Rouge depuis le début de la série en 1895.… L’entraîneur-chef de LSU Ed Orgeron a une fiche de 1-6 de tous les temps contre le Crimson Tide , y compris une note de 1-3 avec LSU et 0-3 avec Mississippi. … LSU joue son premier match à domicile en six semaines…. Depuis qu’Orgeron a remporté quatre matchs de la saison 2016 à titre intérimaire, les Tigers ont une fiche de 13-0 dans les matchs après la défaite, dont trois de ces matchs cette saison. ___

