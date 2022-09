Nomura réduit à nouveau ses prévisions de PIB chinois

Les principales banques d’investissement ont réduit à plusieurs reprises leurs prévisions de PIB chinois cette année, en particulier après le verrouillage de la métropole de Shanghai pendant environ deux mois. Nomura a eu les prévisions les plus basses et a généralement réduit ses estimations avant les autres entreprises.

“Retour [on Aug. 17]lorsque nous avons réduit nos prévisions de croissance du PIB pour les troisième et quatrième trimestres, nous ne nous attendions pas à une détérioration de la croissance à un tel rythme”, ont déclaré les analystes.

Les restrictions sur les activités commerciales et sociales varient selon les régions. Alors que de nombreuses villes comme Pékin n’exigent que des tests de virus réguliers, d’autres régions du pays ont retardé la réouverture des écoles ou même ordonné aux gens de rester chez eux.

“Ce qui devient de plus en plus préoccupant, c’est que les points chauds de Covid continuent de s’éloigner de plusieurs régions et villes éloignées – avec une importance économique apparemment moindre pour le pays – vers des provinces qui comptent beaucoup plus pour l’économie nationale chinoise”, ont déclaré les analystes de Nomura.

Ils ont averti que leur nouveau modèle montrait que l’impact de Covid sur le PIB chinois approchait rapidement des niveaux observés lors du verrouillage de Shanghai en avril et mai. À l’époque, l’impact pondéré sur le PIB était d’un peu plus de 20 %, selon l’analyse de Nomura.