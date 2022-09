Noms des tempêtes du Met Office : comment les événements météorologiques seront-ils appelés en 2022/2023 ? – Le soleil

CERTAINES tempêtes sont plus violentes que d’autres, et pour sensibiliser le public à leur sujet, le Met Office a décidé de commencer à les nommer.

Maintenant, il a publié les nouveaux noms que les tempêtes qui se produiront entre 2022 et 2023 seront données.

Comment s’appellera la prochaine tempête ?

Une nouvelle saison commence et cela signifie que les noms recommenceront à partir de la lettre A.

La prochaine tempête qui provoquera une alerte moyenne ou élevée au Royaume-Uni, en Irlande ou aux Pays-Bas s’appellera Antoni.

La tempête comprendra des éléments tels que des vents forts, de la pluie et de la neige.

En 2022, nous avons eu des tempêtes nommées Dudley, Eunice et Franklin.

Les tempêtes reçoivent des noms pour sensibiliser davantage et les gens prennent plus de précautions de sécurité

La tempête Eunice a vu une rare alerte rouge émise avec quatre morts au Royaume-Uni.

Quels sont les noms des tempêtes du Met Office pour 2022/2023 ?

Chaque tempête majeure sera nommée selon la liste, classée par ordre alphabétique.

Antoine

Betty

Cillien

Marguerite

Elliot

Fleur

Glen

Hendrika

Ída

Johanna

Khalid

Loes

Marquer

Nelly

Owain

Priya

Ruadhan

Sam

Tobias

Val

Wouter

Pourquoi n’y a-t-il pas de tempêtes pour Q, U, X, Y et Z ?

Pour s’assurer que le Met Office est conforme aux conventions de dénomination du US National Hurricane Center, il n’inclut pas les noms commençant par les lettres Q, U, X, Y et Z.

Il s’agit d’assurer la cohérence de la dénomination officielle des tempêtes dans l’Atlantique Nord – afin de réduire la confusion pour les autres experts météorologiques, les capitaines et les pilotes.

En Amérique, lorsque tous les noms de l’alphabet de la tempête sont utilisés, la convention de dénomination suit l’alphabet grec (Alpha, Beta, Gamma…).

Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il commencé à nommer les tempêtes ?

L’analyse a montré que nommer les tempêtes rend les gens plus conscients des phénomènes météorologiques violents et les aide à s’y préparer à l’avance.

Des sondages ont montré que les gens étaient plus conscients de la menace et plus enclins à agir après avoir entendu le nom d’une tempête, plutôt qu’une prévision disant simplement que le mauvais temps est en route.

Le Met Office et son homologue irlandais Met Eireann ont décidé de suivre le système américain consistant à donner des noms de filles et de garçons aux tempêtes tropicales et aux ouragans.

Y a-t-il une différence entre les orages masculins et féminins ?

Une étude des ouragans américains a mis en lumière un schéma alarmant et a expliqué que plus de personnes sont tuées par des tempêtes “féminines” que par celles portant des noms masculins.

La raison en est entièrement liée à la façon dont nous percevons inconsciemment le genre, car nous sommes plus susceptibles de supposer que les tempêtes avec des noms féminins seront moins dangereuses.

Cela signifie que les gens finissent par prendre moins de précautions pour se protéger, selon des chercheurs de l’Université de l’Illinois.

Incroyablement, l’étude de 2014 a ajouté que plus le nom est féminin, plus une tempête est susceptible de tuer de personnes.

Les chercheurs ont même suggéré que changer le nom d’un ouragan de Charley en Eloïse pourrait tripler le nombre de morts.

Le co-auteur Sharon Shavitt, professeur à l’Université de l’Illinois, a déclaré: “En jugeant l’intensité d’une tempête, les gens semblent appliquer leurs croyances sur la façon dont les hommes et les femmes se comportent.”