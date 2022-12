Noms des rennes : combien en a le Père Noël et comment s’appellent-ils ? – Le soleil

Le PÈRE NOËL garde des rennes comme animaux de compagnie pour l’aider à livrer des cadeaux dans le monde entier la veille de Noël.

Rodolphe est le plus célèbre d’entre eux, mais comment s’appellent les huit autres rennes qui aident le Père Noël à piloter son traîneau ?

Le Père Noël utilise ses rennes pour faire voler son traîneau à travers le monde la veille de Noël Crédit : Getty – Contributeur

Combien y a-t-il de rennes ?

Le Père Noël a neuf rennes fidèles pour l’aider à visiter les foyers du monde entier la veille de Noël.

En 1823, le poème A Visit From Saint Nicholas ou plus communément connu sous le nom de Twas The Night Before Christmas de Clement Clarke Moore faisait référence aux “huit petits rennes”.

Ce n’est qu’en 1939 que Rudolph entre en scène pour en faire neuf.

Les rennes tirent le traîneau du Père Noël dans le ciel, défiant la gravité avec leur magie et s’assurant que tous les cadeaux sont livrés aux enfants bien élevés.

Quels sont les noms des rennes ?

Vous connaissez très probablement les noms d’au moins certains des noms des rennes du Père Noël du hit de 1949 Rudolph le renne au nez rouge. Alors récapitulons tous les noms :

Dasher

Danseur

caracolant

Renarde

Comète

Cupidon

Donner

éclair

Et, bien sûr, Rudolph le renne au nez rouge

Quelles sont les paroles de Rudolph le renne au nez rouge ?

La célèbre chanson de Noël sur le renne qui a été laissé de côté accompagne tout bon chant festif. Voici toutes les paroles pour que vous puissiez chanter la chanson jusqu’au bout la prochaine fois que tout le monde se réunira autour du piano…

“Vous connaissez Dasher et Dancer et Prancer et Vixen, vous connaissez Comet et Cupid et Donner et Blitzen,

« Mais vous souvenez-vous

“Le renne le plus célèbre de tous

“Rudolph le renne au nez rouge

“Avait un nez très brillant

“Et si jamais tu le voyais

“On dirait même qu’il brille

“Tous les autres rennes

“J’avais l’habitude de rire et de l’insulter

“Ils n’ont jamais laissé le pauvre Rudolph

“Participez à tous les jeux de rennes

“Puis une veille de Noël brumeuse,

“Le Père Noël est venu dire,

“Rodolphe avec ton nez si brillant,

“Ne vas-tu pas guider mon traîneau ce soir

“Alors comme tous les rennes l’aimaient,

« Alors qu’ils criaient de joie,

“Rodolphe le renne au nez rouge

“Tu entreras dans l’histoire

Les rennes sont-ils réels et que mangent-ils ?

Les rennes sont réels. Ce sont de grands membres de la famille des cerfs.

Les rennes sont la version domestiquée de l’espèce, la version sauvage est connue sous le nom de caribou.

Ils sont incapables de voler, contrairement aux rennes du Père Noël.