Noms des équipes de Fantasy Premier League: plus de 250 idées excellentes (et affreuses) pour la vôtre cette saison

Chaque saison, nous nous asseyons devant l’application Fantasy Premier League, nous grattant la tête. Nous prenons des décisions, revenons sur ces décisions. Que choisissons-nous, exactement ? Quelle est la tactique infaillible pour nous voir dominer la ligue de nos amis lundi matin ?

Et c’est juste pour choisir le nom de notre équipe de fantasy. Alors que « Harry’s Heroes » et « Steve’s XI » avaient peut-être une place dans votre Fantasy League, il s’agit maintenant du jeu de mots le plus drôle, le plus chétif et carrément le pire possible. Certains footballeurs sont légitimement stigmatisés à vie par des noms de Fantasy affreux. Oui, Jeff Schlupp. Vous regarde.

Nous avons donc pensé lancer quelques idées dans le ring pour vous. Que diriez-vous de ceux-ci pour commencer? Si vous utilisez l’application FPL, le nombre de caractères est limité à 20, mais certains de ces noms peuvent être utiles dans d’autres jeux : même les équipes de la Ligue du dimanche.

Classiques FPL pour votre équipe Fantasy Premier League

Ceux-ci a) ne vieilliront jamais ou b) se sentiront déjà si vieux qu’ils seront de nouveau à la mode. C’est comme ça que ça marche, non ?

Ctrl + Alt + De Laet

Jeu de touches

Goutte d’épingle Khedira

3 hommes et un bébé

Teenage Mutant Ninja Skrtels

Meurtre sur le sol de Zidane

ABCDE FC

Cinquante nuances d’Andy Grey

Krul et le gang

Obi One Kenobi Nil

Les pistolets Cesc

Cesc et la ville

Le Saux Solid Crew

Dzeko et les lapins

Blink 1-Eto’o

Hommes se comportant Chadli

L’éveil de Giroud

Lingardium Leviosa

Volées d’Ederson

Willian Dollar bébé

Sonny et Schar

Lallana Del Rey

HuttonHabilléAsLahm

Lallanas en pyjama

Gelhardt ou rentrer à la maison

Delphi & Sécurité

Montre-moi la crinière

Les gars de Touré

Matin Traoré

Le niveau supérieur

*applaudissements rauques de l’équipe FFT*

Gestion des anges

L’album Martial Mata

Cahills a des yeux

Gangsters Allardyce

Le son du Lloris

Voler sans Ings

Viens digne avec moi

Les fausses histoires d’Emile Smith Rowe

Onana : Quel est mon nom ?

Île Low

Inconduite grossière

Michu à De Gea Ba

Qui a mangé tous les dépays ?

Se déplace comme Xhaka

L’Enfant Konaté

Clyne du devoir

Netflix et Chilwell

Obi 1 Kenobi 0

Allons Fosu-Mensah

Exécutez les Kewells

Qu’est-ce que Samatta avec toi

Thé pour les Tieleman

Fromage MacAwoniyi

Garçons à Dahoud

Pendu par un Fred

Juste 1 Cornet 0

Coup de Knockaert

Slumdog Mignolet

Moi, mon Delph & Ibe

Si Tomori ne vient jamais

Müller Reus Corner

Elle vend Lascelles

Après-midi De Ligt

Botman commence

Haaland Oates

Frappe ma bile

Menthe Bailly’s

Pour l’amour de Fuchs

Sissoko Ono

Laporte minoritaire

Glace Glace Beagrie

Certains basés sur les joueurs actuels

Dave Beasant fluorescent

Bellerin que dehors

Chips Paqueta

Tonali accro à la basse

Aimez la façon dont vous Szoboszlai

Estupina Colada

Pas vraiment sûr

Tarkowsky et Hutch

Comme Gabriel Jésus à un enfant

Pourquoi n’appelez-vous Ben Mee que lorsque vous êtes défoncé ?

Une nuit à Lascelles

Aréole Grande

Bière Krafth

Mudryk à la vie

Crise de Costa Livramento

Mitomavirus

Dioxyde de Carson

Virgile de 40 ans

Brennan Jerry’s

Je suis désolé Nic Jackson

Shiver Me Timbers

Pas Mike Dean pour toujours

Grenade Malacia

Dango déchaîné

Donuts Dendonkin

Atterrir vers le bas Undav

Vol au-dessus du nid de Lukaku

Encore Fred..

Champs-Olise

Mings de puissance

Szobosslads

Arteta-tete

Odegaarden Partey

Mbeumo n°5

Jurgen-a Love It

Une chanson de riz de Dier

Garnachos au fromage

Bowen 747

Style Udogie

Riz Blanc Saka

Retour du Neto

Oui Ndidi

Le pochon de Bernard

Smith Rowe Votre bateau

On ne parle pas de Bruno

Frères Werner

Fierté de Gueye

Né dans un Barnes

J’aime la lampe (tey)

Amartey McFly

CommethTheAouar

Mort sur le Maitland Niles

Poche Boly

Ducs de danger

Judy Haland

…Tuanzebe1Plus de temps

Keita la porte

Kinder Mbeumo

Pantalon De Jong

Courtois vous est-il servi ?

Cobra Kai Havertz

AlbrightonTheNight

Culture annulée

Entrez Shaqiri

Escouade Blazinchenko

Ake cœur brisé

Pommes de terre saka

RetenirLesAnnées

Je n’ai pas la moindre idée

Des souris et Mendy

Filles Gilmour

BashamL’évêque

Flèche Bowen

Kodja et Maja

Contrôle Kroos

Sancho déchaîné

Iheanachos au fromage

Schmeichel Jackson

Curieux Jorginho

Olise comme un dimanche matin

Sous ma Cucurella

Perdre ma reguilon

Terre, Vent et Maguire

Poulet Frit Benteke

Le meilleur des temps, le Wirtz des temps

Étranger Ings

Howe Toon est maintenant

Sur moi Gedson

Je suis Eric Laporte FC

Bergé King

Botman et Robin

Victoire de Gayle Force

Angus Gunns & Roses

Sarri pas Sarri

Gardiens des Gulasques

Oeillères en piqué

Argent sterling

Intentions de Krul

Pieds Mbappé

Itsy Bitsy Chiellini

Hôtel? Thiago

Ruisseau de Schick

Havertz à votre façon

Tenue des fornals

Bangers et Rashford

Ne te retourne pas Tanganga

Castagne moi maintenant

Chose de Shaw

TenHager, meilleur, plus rapide, plus fort

Plat Pédri

Elneny et les Jets

Tuchel pour l’école

McGinn et tonique

Raya Soleil

Certaines personnes pensent Dendonckers

Klopps et Robbos

DoDoDo Viens et fais Lokonga

Qu’est-ce que Love Gotze en fait?

Pjanic ! À la discothèque

Rodri, vous Plonker

Caoutchouc Rapides de Digne

Lumière du jour Ribéry

Sauce halandaise

Matty Cash dans le grenier

Vieux Havertz Kai Dur

En balle

Chanter à Va Rane

Benrahmarama

Boire de l’eau pas de koke

Vent sous mes Mings

Tomiyasu, je peux boogie

Isco Inferno

Soucek Maté

Pas le temps de Divan Toney

Backstreet Moyes

Pointes Saint-Maximin

Cliquez et récupérez

Hakuna Mateta

TierneyDeTout

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Sel & Pépé

Moura l’exploratrice

Riz Riz Bebe

Diaz Autre jour

Heung comme un cheval

Pratique ciblée

C’est Britney, Klich

Me connaissant, te connaissant Zaha

Koch Au Van

AbraDubravka

Certains basés sur des légendes

Hmmmm… Tous les jeux de mots ne sont pas de bons jeux de mots, n’est-ce pas ? Mais certains sont si horribles qu’ils sont bons (ce n’est pas un jeu de mots de John Ruddy).

Romeu & Houllier

Taille unique Fitz Hall

Le Neville s’habille en Prada

Violoniste sur le Huth

I’mLovinEngelsInstead

Amour & Cesc & Matic

Le Duffy

Bombes Rodallega

Pommes de terre accroupies

Arteta Le Neville You Jo

Mandalorien Wright

Keane comme moutarde

Dunk vos busquets

Anelka Skelter

Mettez Johans pour De Cruyff

Les garçons Wenger

Détroit de Dyer

Ndlovu pour les rues de la ville

Taribo Westlife

Certains basés sur des clubs

Norfolk et bon

Bayer ne perd jamais

Vrai SoSoBad

Inter-Yermam

ca un peu la silhouette de Milan

Fiorentina Turner

Champagne SuperRovers

Toulouse attendu

Covid VARiant

Dents du Borussia

Bayern Bru

Baggins de Bilbao

Madrid imaginaire

Chefs Pfizer

Le sexe et la ville

Ajax arbres vers le bas

AC/DC unis

Et les grossiers

Il y en a toujours un.

Les VARginas

Exeter doucement

Le Zohore de ta maman

Dijk à Diaz

Quittezmyarselona

WetAssPukki

Sortez votre Koch

Plus d’actualités FPL

Directeur des médias numériques et du développement de l’audience à la Premier League récemment a laissé tomber un ÉNORME succès qu’ils lanceront un NOUVEAU format FPL pour la saison prochaine

Comment un Banc Boost travailler en FPL ?

Comment marquez-vous Points bonus FPL?