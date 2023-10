Noms des équipes, calendrier et plus : comment la PWHL se prépare pour la mise au jeu en janvier

Stan Kasten appelle cela une liste de choses à faire d’un million d’éléments.

La billetterie, les plans de transport, l’assurance, la commande d’équipement, le choix des endroits où les équipes joueront et la finalisation d’un calendrier ne sont que quelques-unes des choses qui doivent être faites avant le début de la première saison de la Ligue professionnelle de hockey féminin (PWHL) en janvier 2024.

« L’idée de former une équipe dans une ligue existante en six mois est un peu folle », a déclaré Kasten, le président des Dodgers de Los Angeles qui siège au conseil consultatif de la PWHL.

« Et ici, nous essayons de rassembler six équipes dans une nouvelle ligue, dont aucune n’existait lorsque nous avons commencé. Et pourtant, nous allons le faire. Je ne me suis jamais senti aussi confiant qu’aujourd’hui que nous y parviendrons. avoir nos premiers matchs en janvier et notre première saison en 2024. »

Ce travail a commencé juste avant le début du mois de juillet, lorsque la nouvelle a été annoncée selon laquelle un groupe de propriété soutenu financièrement par Mark et Kimbra Walter avait acheté les actifs d’une ligue professionnelle de hockey féminin existante, la Premier Hockey Federation, dans le but de créer une nouvelle ligue unifiée. composé des meilleurs joueurs du monde.

À peu près au même moment, le groupe de propriété a finalisé une convention collective avec le syndicat des joueurs. Les joueuses ont ratifié l’accord, qui comprend, entre autres, des dispositions concernant le congé de maternité, une allocation de logement et un salaire minimum.

Billie Jean King championne la PWHL à l’occasion du 50e anniversaire de la victoire de la « Bataille des sexes » Vidéo en vedetteL’icône du tennis et défenseure du sport féminin Billie Jean King s’entretient avec Devin Heroux de CBC Sports le jour du repêchage inaugural de la PWHL.

Depuis, la ligue a annoncé l’emplacement de ses six équipes originales : Toronto, Montréal, Ottawa, New York, Minnesota et Boston. Des directeurs généraux et des coachs ont été embauchés. Les équipes ont commencé le processus de signature d’agents libres. Et le mois dernier, la ligue a tenu son repêchage inaugural – le premier grand événement de la PWHL.

« Vous avez vu l’exaltation et les émotions manifestées par nos joueurs, leurs familles et nos supporters venus célébrer notre premier coup d’envoi », a déclaré Kasten. « Nous aurons plus d’événements comme celui-là avant le début de la saison, surtout à l’approche du camp d’entraînement. »

Alors que lui et le personnel de la PWHL vérifient d’autres éléments de la liste de choses à faire, Kasten a un avertissement. C’est celui qu’il a remis aux membres de l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin il y a presque un an, avant la création de la ligue.

« Nous sommes tous impliqués, nous allons faire en sorte que cela fonctionne mais je vous le dis maintenant, dès la première année, je vais faire des erreurs… Je le sais, j’en suis conscient », a déclaré Kasten. dit. « Quand nous arriverons à la deuxième année, nous réglerons le problème. »

Les camps d’entraînement ouvrent en novembre

La prochaine étape au calendrier de la ligue sera les camps d’entraînement, qui ouvriront pour les équipes au cours de la semaine du 13 novembre, après que les équipes nationales canadienne et américaine auront disputé deux matchs de la série Rivalry en Arizona et à Los Angeles.

La ligue n’a pas annoncé de dates exactes pour les camps d’entraînement, mais ceux-ci devraient durer plusieurs semaines, étant donné que de nombreux joueurs n’auront pas disputé de matchs compétitifs depuis le printemps. Les joueurs qui n’ont pas été repêchés ont déjà reçu des invitations à participer et à s’essayer à ces camps.

La ligue n’a pas non plus annoncé où se dérouleront les camps. Des informations sur les sites où les équipes s’entraîneront et joueront devraient être publiées dans les prochaines semaines, a déclaré Kasten. Il ne ferait pas de commentaire un rapport de The Athletic la semaine dernière, il était indiqué que l’équipe du Minnesota jouerait ses matchs à domicile sur une patinoire de la LNH.

Stan Kasten, membre du conseil d’administration de la PWHL, à droite, pose avec l’entraîneur-chef de Montréal, Danièle Sauvageau, à gauche, et la sélection de l’équipe, Maureen Murphy. (PWHL)

Kasten s’attend également à annoncer prochainement d’autres signatures de joueurs, après que la ligue ait examiné plusieurs éléments juridiques avec ses accords standard avec les joueurs. Les équipes ont annoncé trois premières signatures d’agents libres avant le repêchage, mais peuvent désormais recruter des joueurs supplémentaires, y compris ceux qui ont été sélectionnés par l’équipe lors du repêchage et des joueurs du bassin d’agents libres qui n’ont pas été sélectionnés.

« Ce processus a fait l’objet de négociations collectives approfondies impliquant de nombreux avocats de deux pays différents dotés de deux législations différentes », a déclaré Kasten.

« Nous pensons que nous avons parcouru tout cela, donc ces annonces devraient être faites très bientôt. Je veux dire, nous allons au camp d’entraînement dans moins d’un mois, donc nous le savons et nous serons prêts. »

Les noms des équipes dévoilés avant la mise au jeu

En coulisses, la ligue a embauché du personnel, ajoutant des personnes à un groupe qui, selon Kasten, consacre « 150 pour cent » de son temps à s’attaquer à l’énorme liste de choses à faire.

La ligue n’a pas encore de bureau physique et Kasten s’attend à ce que les employés qui travaillent du côté commercial continuent de travailler à distance pendant la première année. Pour ceux qui travaillent dans les opérations de hockey, Kasten a déclaré que la ligue cherchait des locaux à bureaux à Toronto.

La défenseure canadienne Jocelyne Larocque, photographiée affrontant l’attaquant américain Alex Carpenter lors d’un match de la série Rivalry l’année dernière. Toutes deux joueront dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin. (Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports via Reuters)

Même si la ligue avait un tapis violet lors du repêchage, une couleur qui est omniprésente sur son site Web, elle n’a pas non plus de logo. C’est aussi sur la liste.

En parlant de logos, il n’est pas clair si les équipes de la PWHL les porteront sur leurs maillots avant la mise au jeu en janvier.

« Nous aurons certainement des noms d’équipe », a déclaré Kasten.

« Je ne sais pas pour les logos. Mais nous verrons. Nous pourrions. Nous pourrions surprendre tout le monde. Ou nous pourrions ne pas surprendre tout le monde. Nous ne sommes tout simplement pas encore prêts à annoncer quoi que ce soit, mais quand nous le serons, nous le ferons. »

Finalisation du calendrier de la ligue

L’élément le plus important de la liste de choses à faire est peut-être de finaliser un calendrier.

À l’avenir, les équipes de la PWHL entameront une saison de 32 matchs en novembre. Mais pour la première saison, les équipes disputeront 24 matchs, dont 12 à domicile et 12 à l’extérieur.

Kasten a déclaré que les matchs « à domicile » ne se dérouleraient peut-être pas tous dans l’arène de l’équipe ou même sur le marché intérieur de l’équipe. Certains pourraient être des matchs sur site neutre dans des arénas de la LNH ou dans des villes qui n’ont pas d’équipes de la LNH.

L’équipe a finalisé son calendrier de base et est en train de fournir les détails des matchs qui ne se dérouleront pas dans leurs arènes.

« C’est la dernière partie de notre emploi du temps que nous devons remplir », a déclaré Kasten. « Nous devons le remplir pour des raisons de diffusion et, plus important encore, nous devons le remplir pour des raisons de vente de billets. »

Kasten avait initialement fixé ce mois-ci comme objectif pour la publication de ce calendrier, et il a déclaré qu’il « espère » que la ligue pourra atteindre cet objectif.

Compte bancaire, CBA sur la liste des choses à faire

Alors qu’ils construisent la ligue à partir de zéro, la PWHL et le syndicat des joueurs ont été confrontés à des problèmes auxquels personne n’avait pensé. Plus récemment : comment fonctionnera le système de dérogation pour un joueur qui est exclu ou libéré d’une équipe, un détail qui est en cours d’élaboration.

« Ils pensaient qu’ils pensaient à tout, mais ils ne l’ont pas fait », a déclaré Brian Burke, directeur exécutif de l’Association des joueurs de la PWHL.

« Et ce n’est pas différent de quand j’étais avec le [NHL] et nous avons fait notre premier hard cap. Nous pensions avoir tout couvert, mais nous avons passé un an à nous demander : « OK, qu’avons-nous oublié ? Que devons-nous ajouter d’autre ? »

Tout comme la ligue, le syndicat est nouveau. Cela signifie que la liste de choses à faire de Burke comprend l’ouverture de comptes bancaires canadiens et américains que le syndicat pourra utiliser et la résolution des problèmes soulevés par la convention collective.

Alors que des problèmes surgissent, Burke s’appuie sur cinq joueurs du comité exécutif du syndicat.

« Nous allons continuer à avancer jusqu’à ce que nous commencions à jouer », a-t-il déclaré.