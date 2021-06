Noms de vacances, Columbus Day de retour sur le calendrier

RANDOLPH, NJ – Face à des centaines d’habitants énervés, d’Italo-Américains en colère et d’autres enragés par un calendrier scolaire qu’il a effacé des jours fériés nommés, un conseil scolaire du New Jersey a voté lundi pour revenir à son calendrier scolaire d’origine, y compris un jour de congé marqué pour Columbus Day .

Mais d’abord, le Randolph Township Board of Education a subi un assaut de près de quatre heures de huées, de railleries, d’appels à leur démission et d’environ 50 orateurs au cours de la session publique. L’écrasante majorité des conférenciers ont accusé le conseil d’avoir apporté ce qu’ils ont appelé des actions de « réveil » et d’« annulation de la culture » ​​dans leur système scolaire.

Les quelques personnes qui ont pris la défense du conseil et examiné le calendrier ont été criées par les quelque 400 personnes qui ont rempli Randolph Middle School pour la réunion spéciale.

La réunion avait un point à l’ordre du jour : examiner une résolution pour annuler ce que le conseil avait déjà fait.

La réunion de lundi a été convoquée à la suite d’une réaction rapide des parents et d’une couverture médiatique nationale après la décision du conseil d’administration le mois dernier de remplacer Columbus Day par la Journée des peuples autochtones.

Précédemment:Les parents disent que les changements de Columbus Day se font aux «dépens des Italiens»

Jour de Colomb :Célébrer le patrimoine culturel ou la colonisation des Amérindiens ?

La tentative du conseil d’administration d’apaiser les Italo-Américains en colère a provoqué une autre éruption de critiques à l’échelle nationale le 8 juin lorsqu’il a approuvé des révisions du calendrier scolaire 2021-2022 qui ont supprimé les références à tous les jours fériés nommés en faveur du « jour de congé », y compris Thanksgiving et Noël.

Le résident de Randolph, John Sharples, a déclaré le lendemain du vote du conseil d’administration pour supprimer tous les noms de vacances : « Je me suis réveillé et j’ai découvert que ma ville s’était transformée en un embarras national. »

Le vote de lundi pour ramener le district à sa langue de calendrier d’origine a été adopté par 8-1. Les gardes de sécurité et la police de Randolph ont maintenu une forte présence d’officiers en uniforme à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.

Le seul vote contre est venu du membre du conseil d’administration Susan DeVito, qui a critiqué les médias pour la mauvaise couverture de la question et pour les critiques de la décision qui « prenaient en charge des problèmes plus larges que Christophe Colomb ».

Cette critique, qui est devenue du fourrage pour les médias conservateurs, a conduit à des courriels et des commentaires « vicieux » et « vulgaires » de partout au pays, ont déclaré les membres du conseil d’administration.

« Appelons un chat un chat », a-t-elle dit. « S’il s’agissait vraiment de l’héritage italien sans aucun autre problème, nous n’aurions pas été appelés marxistes, communistes, racistes. »

Colomb, votre navire a peut-être navigué :La Journée des peuples autochtones prend de l’ampleur

« Les enfants méritent d’être enseignés » : Des enseignants de 22 villes prévoient des manifestations contre les lois restreignant les cours de racisme à l’école

Une pause a été demandée à un moment donné pour aider la police à calmer la foule, mais même alors, des disputes individuelles ont éclaté, dont une dans laquelle un partisan du conseil d’administration a été insulté par une autre femme.

Les critiques du conseil d’administration ont été acclamés lors de la séance publique et ont souvent mérité des ovations debout de la part du public, dont beaucoup portaient des pancartes avec des phrases telles que « All Holidays Matter » et « Démission! »

Ralph Contini de l’Unico National, la plus grande organisation de service italo-américaine du pays, a qualifié la réunion de « point d’éclair ».

« Dans votre tentative d’être réveillé, vous avez réveillé toute la communauté de Randolph », a-t-il déclaré. « Nous traçons la ligne dans le sable. Vous avez dépassé les bornes. Assez, c’est assez de ce mouvement anti-Columbus. »

D’autres membres d’Unico ont distribué des drapeaux américains et italiens au public. Certains ont apporté leurs propres drapeaux. Un homme portait un drapeau italien comme une cape.

Le sénateur de l’État Anthony Bucco, qui représente Randolph dans le 25e district du New Jersey, a adopté un ton plus calme mais a également appelé le conseil d’administration à revenir sur sa décision.

« Éliminer (Columbus Day) du calendrier, c’était déjà assez mauvais », a déclaré Bucco. « Mais lorsque vous avez franchi la prochaine étape pour éliminer tous les jours fériés, vous avez laissé votre quête de la diversité se transformer en division. »

La résolution visant à rétablir le calendrier scolaire a été modifiée pour demander une étude avec la participation du public sur l’ajout d’un jour de congé à l’année scolaire pour honorer les anciens combattants.

Au cours de leur discussion sur la résolution, certains membres du conseil se sont excusés pour la fureur, y compris la présidente du conseil, Tammy MacKay.

« Soyez clair : ces votes et ces décisions sont exclusivement le produit de ce conseil d’administration », a-t-elle déclaré. « L’argent s’arrête ici avec ceux d’entre nous assis devant vous et nous le possédons. »

À la suite de la décision de supprimer les noms des jours fériés lors de la précédente réunion du conseil d’administration, des milliers de personnes ont signé une pétition sur Change.org exigeant la démission du surintendant et de tous les membres du conseil d’administration.

Suivez William Westhoven sur Twitter à @wwesthoven.