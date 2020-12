Laurent Koscielny admet que la défaite 8-2 d’Arsenal contre Manchester United a été le « pire match » de sa carrière.

L’ancien capitaine des Gunners a également expliqué qu’un besoin de « profiter de la vie » a motivé son départ des Emirats l’année dernière.

Koscielny, 35 ans, a fait 353 apparitions pour Arsenal après avoir rejoint Lorient à l’été 2010.

Un peu plus d’un an après le début de sa carrière d’artilleur, le Français a commencé la plus lourde défaite du club en championnat depuis 1927, après leur démolition à Old Trafford en août 2011.

Wayne Rooney a réussi un triplé et Ashley Young a réussi un doublé alors que le duo d’arrière central d’Arsenal, Koscielny et Johan Djourou, a été démantelé lors de la défaite 8-2.

Rappelant l’occasion, Koscielny a dit France Football : «Mon pire match, probablement le 8-2 à Manchester contre United, avec Arsenal, à deux jours de la fin du mercato estival.

« Nous avons joué avec des joueurs qui étaient sur le point de partir et Manchester United a eu un taux de réussite de 100% à chaque tir. Nous avons complètement raté le match. »

Koscielny a également insisté sur le fait qu’il aurait pu continuer à jouer pour les Gunners mais a décidé de retourner dans son pays natal pour « profiter de la vie ».