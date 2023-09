Noms, cloches et silence alors que les États-Unis célèbrent les 22 ans du 11 septembre

New York a marqué l’anniversaire des attentats du 11 septembre par une sombre cérémonie au cours de laquelle les noms de plus de 2 600 morts ont été lus.

Au Pentagone, un marin a sonné la cloche d’un navire pour chacune des 184 personnes qui y ont été tuées.

Une minute de silence a été observée en divers endroits.

Les cloches ont sonné et les noms de près de 3 000 personnes ont été lus lundi lors de sombres cérémonies à New York, Washington et en Pennsylvanie pour marquer le 22e anniversaire de l’attaque d’Al-Qaïda contre les États-Unis.

La vice-présidente américaine Kamala Harris et les maires actuels et anciens de New York se sont joints aux familles des victimes au mémorial du 11 septembre sur le site des tours jumelles du World Trade Center détruites par deux avions pilotés par des pirates de l’air.

Les noms des plus de 2 600 personnes décédées à New York ont ​​été lus par des membres de leurs familles et de jeunes parents qui n’étaient pas en vie au moment de l’attaque.

« J’aurais aimé avoir la chance de vraiment te connaître. Tu manques à toute la famille. Nous n’oublierons jamais », a déclaré le petit-fils du pompier Allan Tarasiewicz, tué à l’âge de 45 ans lors des opérations de sauvetage du World Trade Center.

Au Pentagone à Washington, où les assaillants ont plongé un troisième avion dans le quartier général de l’armée américaine, un marin a sonné la cloche d’un navire pour chacun des 184 tués.

Et dans l’ouest de la Pennsylvanie, où un quatrième avion détourné, se dirigeant apparemment vers Washington, a dû s’écraser, des cloches ont été sonnées pour chacun des 40 passagers et membres d’équipage décédés.

Un pompier de New York examine les noms le long de la piscine sud du Mémorial national du 11 septembre pour marquer le 22e anniversaire de l’attaque terroriste du 11 septembre contre le World Trade Center. (Photo de Bryan R. Smith / AFP)

« Le 11 septembre a fait de l’Amérique une nation en guerre, et des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées pour servir notre pays en uniforme », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin lors de la cérémonie au Pentagone.

« Je sais que cela fait mal de se souvenir de cette étape importante année après année… Les hommes et les femmes du ministère de la Défense s’en souviendront toujours. »

Partout à New York, au Congrès et ailleurs, une minute de silence a été observée pour marquer l’attaque, planifiée par le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, qui a été retrouvé et tué près d’une décennie plus tard par les Navy Seals américains lors d’un raid sur sa cachette. Au Pakistan.

Le président Joe Biden, qui revenait d’une visite au Vietnam, devait célébrer cet anniversaire plus tard lundi depuis une base militaire américaine à Anchorage, en Alaska.