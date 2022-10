Noms à surveiller alors que Xi se prépare à un changement de leadership

La plus haute équipe de direction de la Chine autour du président Xi Jinping devrait changer ce mois-ci lors d’un congrès qui se tiendra deux fois par décennie. Sur la photo, le dernier congrès de ce type en 2017, avec Xi au centre. Nicolas Asfouri | AFP | Getty Images

BEIJING – La Chine est sur le point de remanier les hauts responsables entourant le président Xi Jinping lors d’une réunion du congrès très attendue ce mois-ci. Le Parti communiste chinois au pouvoir devrait lancer son 20e Congrès national – qui se tient une fois tous les cinq ans – le 16 octobre. Environ une semaine plus tard, les noms de la nouvelle équipe devraient être annoncés. La composition de l’équipe reflétera l’influence politique de Xi et de ses associés, et le degré de soutien que le président exerce pour des idées – telles que les préférences pour un plus grand contrôle de l’État sur l’économie. Xi, qui a 69 ans, devrait largement consolider son pouvoir après avoir été à la tête du parti pendant 10 ans. Le congrès de ce mois-ci devrait lui ouvrir la voie pour un troisième mandat de cinq ans sans précédent.

La politique chinoise a toujours été opaque, mais il semble qu’absolument aucune lumière ne s’échappe de cette boîte noire. Scott Kennedy Centre d’études stratégiques et internationales

Mais les prévisions pour lesquelles les responsables démissionneront ou assumeront de nouveaux rôles restent spéculatives. “La politique chinoise a toujours été opaque, mais il semble qu’absolument aucune lumière ne s’échappe de cette boîte noire”, a déclaré Scott Kennedy, conseiller principal et administrateur de la chaire des affaires et de l’économie chinoises au Center for Strategic and International Studies basé aux États-Unis. . “Par conséquent, on entend beaucoup moins de spéculations maintenant par rapport aux transitions de leadership précédentes”, a-t-il déclaré. “L’ironie de ce mystère est que les responsables chinois font régulièrement la leçon aux étrangers sur le peu qu’ils comprennent de la Chine”, a déclaré Kennedy. “Une partie du problème est le peu d’informations qui nous sont réellement mises à disposition.” Voici ce qui est publiquement connu – et certains des noms que les analystes surveillent lors du prochain remaniement :

Structure politique

Le congrès de ce mois-ci décide quels fonctionnaires deviendront les dirigeants du Parti communiste chinois au pouvoir. Environ 2 300 délégués du parti doivent se réunir à Pékin pour sélectionner un nouveau comité central, composé d’environ 200 membres à part entière. Ce comité détermine ensuite le noyau dirigeant – le Politburo et son comité permanent. L’actuel Politburo, ou bureau politique, compte 25 membres, dont Liu He. Liu a été à l’avant-garde des négociations commerciales avec les États-Unis en 2020 et 2021. En Chine, il dirige le comité de stabilité financière du gouvernement central. Cependant, Liu ne fait pas partie du comité permanent du Politburo, le plus haut cercle du pouvoir. Il compte actuellement sept membres, dont Xi et le Premier ministre Li Keqiang. Xi occupe trois postes clés : secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la Commission militaire centrale et président de la Chine. Il devrait conserver les deux premiers titres au congrès du parti de cette année. Les postes d’État tels que président et premier ministre ne seront pas confirmés avant la prochaine réunion annuelle du gouvernement chinois, généralement tenue en mars.

Politique économique : qui remplacera le premier ministre Li ?

L’un des changements les plus surveillés dans le remaniement politique est l’avenir de Premier ministre Li Keqiang, qui a eu 67 ans cette année. Alors que la politique économique de haut niveau en Chine est en grande partie définie par les membres du Politburo, Li a été un visage officiel et un leader de la mise en œuvre dans son rôle de Premier ministre et de chef du Conseil des affaires d’État, l’organe exécutif suprême de la Chine. Li a déclaré en mars que cette année marquait son dernier poste de premier ministre, un poste qu’il occupe depuis 2013. Cependant, il pourrait rester membre du comité permanent, ont déclaré les analystes de JPMorgan, soulignant un précédent au 15e congrès du parti.

Au cours de la dernière décennie, Li a rencontré régulièrement des entreprises étrangères pour promouvoir les investissements en Chine. Depuis le début de la pandémie, il a soutenu la réduction des impôts et des frais pour les entreprises au lieu d’offrir des bons de consommation. Li a étudié l’économie à l’université de Pékin. Tous les premiers ministres de la Chine moderne, à l’exception du premier, étaient auparavant vice-premiers ministres, ont déclaré les analystes de JPMorgan. Les vice-premiers ministres actuels sont Han Zheng, Hu Chunhua, Liu He et Sun Chunlan – la seule femme du Politburo. “Quiconque devient premier ministre envoie en fait un signal sur le besoin principal de Xi Jinping, ou sa considération politique et politique”, Brookings Senior Fellow Cheng Li a déclaré mardi lors d’une conférence hébergé par le groupe de réflexion. Il a nommé quatre personnes au Politburo qui pourraient rejoindre ou rester au comité permanent, et avoir une chance de remplacer Li Keqiang au poste de Premier ministre. Han Zheng — Han est membre du Comité permanent. Devenir premier ministre refléterait la “continuité politique”, a déclaré Li de Brookings.

Comité permanent. Devenir premier ministre refléterait la “continuité politique”, a déclaré Li de Brookings. Hu Chunhua — Hu a des liens étroits avec le prédécesseur de Xi, Hu Jintao. Le promouvoir signalerait “l’unité de leadership”, Xi Jinping nommant des personnes extérieures à sa faction, a déclaré Li.

Liu He — Liu a étudié à la Harvard Kennedy School dans les années 1990. Plus récemment, il a dirigé la délégation chinoise dans les négociations commerciales avec les États-Unis et s’est entretenu à plusieurs reprises avec la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Si Liu devenait premier ministre, ce serait pour sa “popularité internationale”, selon Li.

Wang Yang — Wang est membre du comité permanent et a été vice-premier ministre de 2013 à 2018. Il est connu pour être orienté vers le marché, et le choisir comme premier ministre refléterait “un changement radical de politique”, a déclaré Li.

Parmi les fidèles de Xi…

Analystes au Centre d’analyse de la Chine de l’Asia Society Policy Institute présenté un autre scénario dans laquelle le protégé de Xi Li Qiang, secrétaire du Parti de Shanghai et membre du Politburo, pourrait devenir premier ministre. Parmi les autres alliés fidèles de Xi nommés par les analystes, citons : Ding Xuexiang — membre du Politburo et “essentiellement chef de cabinet de Xi, ainsi que responsable de sa sécurité personnelle, ce qui signifie qu’il fait partie du cercle le plus digne de confiance de Xi”, selon le rapport de l’Asia Society.

Chen Min’er – membre du Politburo et secrétaire du parti de la municipalité de Chongqing, un poste qu’il a obtenu grâce à “l’éviction brutale” par Xi de l’ancien secrétaire, a souligné Asia Society.

Huang Kunming, membre du Politburo et chef du département de propagande chinois, qui a travaillé en étroite collaboration avec Xi dans les provinces du Fujian et du Zhejiang, selon le rapport.

Politique étrangère : relations sino-américaines

Liu Jieyi “semble le plus susceptible de succéder à Yang” au poste de directeur des affaires étrangères, a déclaré Neil Thomas, analyste principal, Chine et Asie du Nord-Est, Eurasia Group, dans un rapport. Liu est directeur du Bureau des affaires de Taiwan du Conseil des affaires d’État et a précédemment représenté la Chine aux Nations Unies. Une telle expérience “suggérerait que Pékin renforcera son attention diplomatique sur la réforme de la gouvernance mondiale et dissuadera” l’indépendance de Taiwan “”, a déclaré Thomas. À 64 ans, Liu est « le diplomate le plus haut placé qui n’est pas prêt à prendre sa retraite », a déclaré le Groupe Eurasie dans son rapport, tout en notant des « rumeurs » selon lesquelles le ministre des Affaires étrangères Wang Yi pourrait succéder à Yang à la place. Wang est membre du comité central du parti, qui compte 200 membres, et dirigeait auparavant le Bureau des affaires de Taiwan du Conseil d’État. Il aura 69 ans en octobre. La Chine a un âge de retraite souple de 68 ans pour ses fonctionnaires.

“Si Wang Yi remplace Yang Jiechi au Politburo en tant que plus haut responsable de la politique étrangère, on s’attendrait à ce que la politique étrangère plus dure se poursuive”, a déclaré Tony Saich, professeur à la Harvard Kennedy School of Government. dit dans un journal de septembre. Le service de publicité du comité central du Parti communiste chinois n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC envoyée pendant un vacances chinoises d’une semaine.

