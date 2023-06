Nommez une bataille historique célèbre : 10 des meilleures de l’histoire du sport

Si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux ces derniers temps, vous avez probablement vu ce tweet viral :

Le message, qui compte maintenant 1,4 milliard d’impressions et compte, était censé évoquer de véritables batailles célèbres telles que Napoléon à Waterloo, mais il est rapidement devenu une source d’inspiration pour les mèmes faisant référence à des duels célèbres de toutes les facettes de la vie – y compris de nombreux exemples sportifs de premier ordre. .

Chez FOX Sports, nous avons décidé de nous amuser en dressant une liste de ce que nous pensons être les 10 plus grandes batailles sportives de l’histoire moderne. Ce ne sont pas nécessairement des rivalités légendaires ou des jeux célèbres en soi, mais plutôt des luttes épiques liées au sport qui, comme le tweet ci-dessus, ont fourni beaucoup de matière au contenu Internet au fil des ans.

Alors sans plus tarder, plongeons dans notre liste des 10 batailles sportives historiques les plus remarquables !

dix. Harry Kane vs. Une armoire à trophées vide

Harry Kane est l’un des plus grands joueurs de football anglais de tous les temps, étant le capitaine de longue date et le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale masculine de son pays et du célèbre club londonien de Tottenham Hotspur. Cependant, l’Angleterre et Tottenham n’ont malheureusement pas réussi à remporter un trophée majeur pendant le mandat de Kane, malgré leur classement constant parmi les meilleurs du classement mondial de la FIFA et des tableaux de Premier League.

9. Le Dodgers de Los Angeles par rapport au mois d’octobre

Les Dodgers ont une longue série de chagrins en séries éliminatoires dans leur histoire récente, après avoir effectué 10 séries éliminatoires consécutives de la MLB – dont quatre au cours desquelles ils avaient le meilleur record de saison régulière de la ligue – mais avec un seul titre de la Série mondiale au cours de la pandémie modifiée 2020 saison à montrer pour cela.

8. Le Cowboys de Dallas par rapport au mois de janvier

Comme les Dodgers, les Cowboys sont une franchise légendaire avec une énorme base de fans qui alignent régulièrement certaines des meilleures équipes de leur ligue. Et tout comme les Dodgers, les Cowboys n’ont pas remporté de championnat (dans une saison normale) au cours du siècle actuel. Dallas n’a que cinq victoires en séries éliminatoires en 12 apparitions en séries éliminatoires depuis sa victoire au Super Bowl XXX en 1995 – il y a 28 longues années.

7. Scottie Pippen contre ‘The Last Dance’

Le deuxième épisode de « The Last Dance », une série documentaire en 10 parties sur la dernière saison de championnat des Chicago Bulls en 1997-1998, a approfondi l’histoire de la vie de l’attaquant polyvalent qui est devenu l’acolyte superstar du grand de tous les temps. Michael Jordan. Scottie Pippen, qui a passé des interviews dans la série, semblait être d’accord avec le documentaire lors de sa diffusion en 2020. Cependant, il a révélé dans ses mémoires de 2021 qu’il se sentait « avili » et « manqué de respect » en ce qui concerne la façon dont Jordan a été glorifié alors que les réalisations de Pippen et du reste de l’équipe des Bulls étaient, à ses yeux, diminuées. « Comment Michael ose-t-il nous traiter de cette façon après tout ce que nous avons fait pour lui et sa précieuse marque », a écrit Pippen.

6. Pete Carroll contre la ligne de 1 mètre dans les matchs de championnat

Toutes mes excuses à l’avance, fans des Seahawks. Vous savez où celui-ci va.

Des excuses supplémentaires aux fans de l’USC pour le rappel que les chevaux de Troie entraînés par Pete Carroll n’avaient besoin que d’un mètre pour glacer le match de championnat BCS 2006 et empêcher le retour épique de Vince Young au Texas, mais Carroll a envoyé le porteur de ballon Lendale White – pas le vainqueur du trophée Heisman en titre Reggie Bush — afin de gagner ce mètre. (Alerte spoiler : il ne l’a pas fait.)

5. Le Rams de Los Angeles et Soleils de Phénix vs choix de repêchage

Le directeur général des Rams, Les Snead, est devenu viral lors de la course du Super Bowl 2021 des Rams lorsqu’il a embrassé le meme de lui sous-entendu de dire « f — les choix » après avoir échangé une multitude de sélections de repêchage contre des vétérans établis pour aider son équipe à atteindre son premier championnat depuis son retour à Los Angeles en 2016. Mais les Suns, sous le directeur général James Jones et plus récemment sous le nouveau propriétaire Mat Ishbia, ont à peu près a adapté la phrase NSFW comme devise directrice.

4. Aaron Rodgers vs médecine occidentale moderne

Aaron Rodgers est un fervent partisan des pratiques de santé alternatives – de se faire « immuniser » (au lieu de vacciner) contre le coronavirus à sa tristement célèbre « retraite dans les ténèbres » avant de forcer un échange des Packers de Green Bay aux Jets de New York. Plus récemment, il s’est rendu à Denver pour plaider en faveur de la légalisation des psychédéliques tout en discutant de ses propres expériences avec ces drogues, en particulier l’ayahuasca, alors qu’il se prépare pour une saison très attendue à New York.

3. Nikola Jokić vs célébrations du championnat

Après avoir mis sur pied l’une des courses individuelles les plus dominantes de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA, Jokić a eu une réaction époustouflante en remportant son premier titre de champion et MVP des finales de la NBA. « Le travail est fait, nous pouvons rentrer à la maison maintenant », a-t-il déclaré après le match. Il a appris plus tard, à sa grande consternation, qu’il devait rester à Denver quelques jours de plus pour la célébration du titre des Nuggets. Heureusement pour nous, Jokić s’est déchaîné lors de ces événements et a fourni un contenu phénoménal.

2. Héros de la guerre révolutionnaire Alex Morgan et son thé en sirotant contre toute l’Angleterre

Alors que l’équipe nationale féminine des États-Unis remportait son deuxième titre consécutif en Coupe du monde féminine de la FIFA en 2019, l’attaquante vedette Alex Morgan a enflammé les tensions internationales entre les États-Unis et la Grande-Bretagne lorsqu’elle a célébré son but vainqueur en demi-finale contre l’Angleterre avec un thé. – en sirotant une célébration devenue virale. L’explication de Morganaffirmant qu’elle ne faisait qu’évoquer la devise commune « et c’est le thé », n’a pas satisfait de nombreux fans anglais.

1. Oeuf Instagram le plus aimé vs. Lionel Messi et la coupe du monde

Vous pensiez que le plus grand triomphe de Messi menait l’Argentine à un titre spectaculaire en Coupe du Monde masculine de la FIFA en 2022 ? Détrompez-vous. Il lui restait encore un défi majeur à relever: créer un message de célébration pour retirer le titre de la photo Instagram la plus appréciée d’une photo d’un œuf. (Oui, vous avez bien lu.) Bien sûr, Messi a réussi.