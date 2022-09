Nommer le monde naturel qui nous entoure – Shaw Local

J’ai été d’humeur littéraire ces derniers temps, et j’en suis venu à réaliser ça, bon sang, quand Juliette a posé la question : “Qu’y a-t-il dans un nom ?” – elle a certainement ouvert une boîte de Pandore.

Si je devais deviner quel genre, j’irais avec Lumbricus terrestris, un animal que nous connaissons sous le nom de noctambule canadien, mais qui est en fait d’origine européenne. En fait, selon l’endroit où les gens en parlent dans le monde, les créatures ondulées peuvent également être appelées vers de terre communs, vers de terre et vers de rosée.

Mais je m’égare. Le fait est que Juliette a peut-être essayé de banaliser les noms. Mais comme elle l’a appris, et nous le savons tous, ils sont en fait assez importants, surtout quand il est temps d’identifier une espèce.

Les taxonomistes – ces scientifiques qui regroupent les plantes et les animaux par caractéristiques et appliquent ensuite un nom scientifique approprié – sont peut-être les nommateurs suprêmes, si un tel titre existe. Et même si l’idée d’ajouter des mots latins ou grecs à notre vocabulaire américain moderne peut sembler, au mieux, compliquée et, au pire, complètement intimidante, c’est en fait un excellent moyen de connaître une partie de notre flore et de notre faune locales.

(Oups, vous voyez ? Nous avons déjà commencé. Flora vient du mot latin pour plante. Et la faune vient directement de Fauna, une sœur/épouse/fille, selon la source, de Faunus, le dieu romain des forêts et des champs.)

Quoi qu’il en soit, les noms scientifiques peuvent sembler un peu écrasants au premier abord. Mais si vous les décomposez en leurs parties, ils deviennent absolument fascinants. Certains de mes favoris personnels sont Mephitis mephitis, qui est latin pour Stinky stinky, et désigne la mouffette rayée; Tyrannus tyrannus, le tyran de l’Est, un attrape-mouches élégant qui devient un peu tyrannique lors de la défense du territoire ; et Vulpes vulpes, qui se double du mot latin pour renard, et est le nom scientifique de notre renard roux commun localement.

(Ces appariements de noms identiques, soit dit en passant, ont leur propre nom. Ils sont connus sous le nom de tautonymes et, fait intéressant, sont « autorisés » dans la dénomination des animaux, mais pas des plantes.)

Souvent, le nom scientifique d’un organisme donne des indices sur l’apparence et/ou le cycle de vie de la plante ou de l’animal. Lacunicambarus diogenes, par exemple, est une espèce locale qui porte également les noms communs d’écrevisse diabolique et, dans certaines régions du sud, de coupeur de cercueil. Maintenant, ces surnoms pourraient vous amener à croire que ces gars sont mauvais d’une certaine manière ou même surnaturels. Mais ce ne sont en réalité que de gros écrevisses avec de lourdes pinces parfaitement adaptées pour creuser.

Cette espèce est l’un des trois types d’écrevisses fouisseuses que l’on peut trouver dans notre région. Le nom du genre, Lacunicambarus, est une combinaison de deux mots latins : lacuna, qui signifie cavité ou fosse, et gammarus, qui signifie homard. Le second, ou nom d’espèce, quant à lui, fait référence à Diogène, le philosophe grec qui vivait dans une baignoire.

Si vous pouviez enfoncer une caméra dans le trou d’un diogène, vous verriez qu’elle atteint la nappe phréatique ; là, les écrevisses passent la journée avant de sortir la nuit pour se nourrir.

Prenons un autre exemple. Lampropeltis triangulum est le nom de la couleuvre tachetée, dont il existe une vingtaine de sous-espèces différentes. Notre représentant local est L. t. triangle, la couleuvre tachetée orientale. Alors que le nom commun nous fait savoir que la sous-espèce vit à l’est, le nom scientifique nous dit que le serpent a des écailles lisses et brillantes (Lampro = brillant, peltis = bouclier) et un marquage à trois pointes sur la tête (tri = trois , angulum = angle ou coin).

Pourtant, les animaux n’ont pas d’exclusivité sur les noms amusants. Les plantes ont aussi leur part. Les renoncules, par exemple, appartiennent au genre Ranunculus, qui signifie petite grenouille. Les plantes se trouvent souvent près des zones humides, tout comme, vous l’aurez deviné, les petites grenouilles. Les ancolies appartiennent au genre Aquilegia, du latin aquila, ou aigle, en raison de la façon dont les crochets sur les pétales ressemblent à des serres. Et le genre d’échinacée pourpre, Echinacea, a ses racines dans le mot grec ekinos, ou hérisson – un animal auquel les têtes de graines épineuses ressemblent.

Même s’il s’agit d’une espèce envahissante pernicieuse, le nom scientifique du nerprun d’Europe a également une étymologie intéressante. Son nom de genre Rhamnus est le mot latin pour buisson épineux, tandis que cathartica fait référence à l’action cathartique ou nettoyante des baies de la plante. Légèrement toxiques, ils produisent un effet purgatif sur les voies digestives de tout mammifère qui les mange, conséquence qui a sans doute contribué à l’omniprésence de la plante.

Nous pourrions continuer à regarder le plaisir que les taxonomistes ont eu en nommant les quelque 8,7 millions d’espèces qui peuplent notre grande planète. Mais cela prendrait beaucoup de temps et beaucoup d’espace, que ce soit en ligne ou sur papier. Ce que j’aimerais faire à la place, c’est poursuivre ce fil de réflexion la semaine prochaine et explorer certaines des tournures étranges que les taxonomistes ont prises dans leur quête pour fournir des noms scientifiques précis pour nous tous, êtres sages, mieux connus sous le nom d’Homo sapiens.