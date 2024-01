Nommée d’après la pièce de char aux échecs, Rukh est une police qui représente la tension.

Il y a trois ans, le studio de branding et de typographie Kaam Kaaj s’est lancé dans l’aventure de la création de sa police de caractères, Rukh. Partant du désir de simplement « faire quelque chose », l’équipe, composée du fondateur et designer Mohammed Samad, et des typographes et graphistes Bouk Ra et Joanna Domagalska, a traversé un cycle de travail dessus, l’oubliant pendant quelques mois. puis le reprendre. Mais un jour, l’équipe a été encouragée à terminer la police après qu’un client a mentionné avoir vu son travail sur Twitter (maintenant X). « Je me suis dit ‘hein, Twitter ?’ Je ne savais pas que Twitter était un espace de partage de travaux de conception graphique », nous raconte Mohammed Samad. « Un blog de design appelé Système de recherche J’ai partagé un premier développement de la police et grâce à cela, j’ai commencé à remarquer qu’il y avait une demande pour cette police », ajoute-t-il.

En grandissant, Mohammed avait peu de connaissances en conception graphique, mais les visuels des vidéoclips, des titres de films, des jeux – « Tony Hawk’s SSX » – et plus particulièrement de Nike. Joga Bonito », « avec son court métrage époustouflant et son logo emblématique », tout cela lui a marqué. Également passionné de la culture skate et des vêtements d’extérieur, il a essayé à 19 ans de créer une marque de t-shirts, et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à pleinement considérer les éléments du médium. « Avec le recul, il y a beaucoup d’éléments qui m’ont frappé. Par exemple, le générique du logo de la maison de production au début de chaque film de Bollywood », partage-t-il. “Lorsque nous [Kaam Kaaj] Pour créer des caractères ou des lettrages, il existe de nombreuses façons différentes de l’aborder, car nous avons un certain nombre de références visuelles contrastées », ajoute-t-il.

Mohammed dit qu’il « ne me considère pas comme un créateur de caractères, mais plutôt comme un créateur de lettrages sur mesure ou de mots-symboles », ajoute-t-il, « mais depuis que j’ai créé Kaam Kaaj, je travaille avec le brillant graphiste et typographe Bouk Ra ». Bouk, qui représente un tiers du studio, est responsable d’une grande partie de la typographie sur mesure vue tout au long de leurs projets, qui se transforme parfois en une police de caractères complète. Sa philosophie repose sur « la réalisation de changements significatifs par de petites actions dans sa vie quotidienne », explique Mohammed, « ce qui est la même chose pour lui avec la conception de caractères ». En ce qui concerne Rukh, ils souhaitaient créer quelque chose qui incarne la tension – en repoussant les limites des traits contrastés, en étudiant à quel point il pouvait être fin tout en restant visible, et en suivant la ligne entre les détails élégants trouvés dans les polices serif tout en lui donnant un aspect modulaire. structure sans empattement.