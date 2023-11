Nominés pour l’équipe All-MLB 2023 par poste

Les Astros sont la seule équipe avec des candidats à deux chiffres, et c’était une répartition égale pour Houston avec cinq joueurs de position et cinq lanceurs. Ces candidats sont le joueur de deuxième but Jose Altuve ; le joueur de troisième but Alex Bregman; le frappeur désigné Yordan Alvarez; les voltigeurs Kyle Tucker et Chas McCormick ; les lanceurs partants Justin Verlander et Framber Valdez ; et les releveurs Ryan Pressley, Bryan Abreu et Hector Neris. Houston a devancé Atlanta, qui a mené les équipes de la NL avec neuf nominés, dont les sept meilleurs joueurs de la MLB.