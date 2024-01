Nominés aux Oscars 2024 : les plus grands snobs et surprises

Après une année cinématographique sans précédent, il n’est pas surprenant que cette année Oscars les nominations comportent des surprises et des ratés déchirants.

Mardi, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a dévoilé ses nominations pour les Oscars 2024 avec l’aide de Zazie Beetz et Jack Quaid. Comme prévu à la fin d’une passionnante saison de récompensescertains des films les plus marquants de 2023 ont été récompensés, notamment Barbie, Oppenheimer, et Tueurs de la Lune des Fleursavec des performances de gagnants des Golden Globes comme Emma Stone, Paul Giamatti et Lily Gladstone recevant des hochements de tête.

Jimmy Kimmel reviendra pour accueillir les Oscars une fois de plus, marquant la quatrième fois qu’il participe à ce concert. Pendant ce temps, Molly McNearney, l’épouse de Kimmel, qui est la Jimmy Kimmel en direct co-scénariste en chef – produira l’émission télévisée. Kimmel avait déjà accueilli la cérémonie en 2017, 2018 et 2023.

Comme toujours, il y a eu autant de nominés surprises et des omissions encore plus surprenantes. Ci-dessous, ET présente les plus grandes surprises et snobs de la 96e nomination annuelle aux Oscars.

SNUB : Le Couleur violet perd une nomination pour le meilleur film, ne remportant qu’un clin d’œil à Danielle Brooks dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. Le Réimagination réalisée par Blitz Bazawule de l’histoire classique adaptée du roman d’Alice Walker, lauréat du prix Pulitzer en 1982, semblait être une chance pour le prix du meilleur film – c’est une comédie musicale éclatante et étoilée basée sur une propriété culturelle classique. Malgré de bonnes critiques et une solide performance au box-office, le film a raté la majeure partie de la saison des récompenses. Il n’a décroché qu’une seule nomination aux Oscars, laissant le film et la plupart de ses stars, dont Fantasia Barrino et Taraji P. Henson, dans le froid.

SNOBER: BarbieMargot Robbie de est exclue des nominations d’acteur. Bien qu’elle soit la Barbie du Barbie, Robbie était absent de la catégorie Meilleure Actrice. Cependant, la star n’a pas été complètement exclue des récompenses, puisque Barbie a obtenu une nomination pour le meilleur film, ce qui signifie que le coproducteur Robbie est toujours en lice pour un Oscar, même s’il n’a pas obtenu de nomination d’acteur.

Studios Warner Bros.

SURPRISE : L’Américaine Ferrera obtient une nomination d’actrice dans un second rôle pour son inspiration Barbie performance. Bien qu’elle soit le centre émotionnel du film et que son personnage prononce un discours qui est immédiatement devenu viral grâce à sa fiabilité, la Betty laide La star a été largement négligée en ce qui concerne les nominations cette saison des récompenses. De toute évidence, l’Académie n’allait pas tolérer cela. Ferrera a remporté sa première nomination aux Oscars pour sa brillante performance en tant que mère qui travaille essayant de trouver un but et un lien avec sa fille.

SNUB : Greta Gerwig est négligée pour le prix du meilleur réalisateur. Quatre ans après que les cinéphiles ont crié au scandale du fait que Gerwig ait été négligé pour la réalisation Petite femmeelle est à nouveau snobée, cette fois pour Barbie. Considérant que le film est devenu le film n°1 de l’année au box-office, avec plus de 1,4 milliard de dollars de recettes au box-office, et a été acclamé par la critique, c’est plus qu’une surprise de voir Gerwig être exclu de la catégorie réalisation. encore. Elle est nominée pour le meilleur scénario adapté, aux côtés de son mari et co-scénariste, Noah Baumbach, mais c’est une toute autre boîte de Pandore.

SURPRISE : Colman Domingo obtient sa première nomination aux Oscars pour Rustin. Même si Domingo a été un habitué de la saison des récompenses de cette année – et bien habillé en plus – le Rustin L’acteur a été une agréable surprise dans la catégorie Acteur principal de l’Oscar.

SNUB : Les critiques élogieuses n’ont pas conduit à une nomination pour Ava DuVernay Origine. Tandis que la réalisatrice mène une guérilla pour attirer l’attention sur son adaptation du best-seller d’Isabel Wilkerson Caste, avec de grands noms comme Regina King et Angelina Jolie qui ont jeté leur dévolu sur le chef-d’œuvre dirigé par Aunjanue Ellis-Taylor, le drame n’a pas mérité un clin d’œil cette année. Les fans espéraient une surprise similaire à La nomination surprise d’Andrea Riseborough dans la catégorie Meilleure actrice l’année dernière, mais pas de chance.

SURPRENDRE: Fiction américaine devient une réalité et trouve sa place dans plusieurs nominations, dont celle du meilleur film. Bien que la comédie dramatique réalisée par Cord Jefferson ait reçu des critiques élogieuses et remporté des prix dans des festivals de films à travers le monde, elle n’a réussi à obtenir que la victoire du meilleur scénario adapté lors de la 29e Critics’ Choice Awards lors des grandes cérémonies de remise de prix. Mais ça a marqué cinq nominations à la 96e cérémonie des Oscars, dont celle du meilleur film, allant à l’encontre des poids lourds de la saison des récompenses de cette année.

SNUB : Leonardo DiCaprio est exclu des nominations d’acteur. Malgré une performance acclamée dans Tueurs de la Lune Fleurie, l’acteur oscarisé n’a pas pu obtenir de nomination pour son rôle lors de la cérémonie de cette année.

Apple TV

SNUB : Greta Lee est négligée pour son succès Vies antérieures performance. Bien que le film ait été nominé pour le meilleur film, il ne s’agissait pas d’un film nominé qui a également reçu des hochements de tête pour ses acteurs.

SURPRISE : Sterling K. Brown remporte sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Acteur dans un second rôle Fiction américaine. Randall serait fier. La performance de Brown en tant que chirurgien esthétique face au départ de sa femme après avoir appris qu’il la trompait et couchait avec des hommes a été acclamée par la critique et a assuré le succès. C’est nous acteur sa toute première nomination aux Oscars. Son co-star, Jeffrey Wright, a également obtenu une nomination pour le rôle d’acteur principal.

SURPRENDRE: La zone d’intérêt devient le premier film britannique en 24 ans à obtenir une nomination internationale pour un long métrage. Réalisé par Jonathan Glazer et tourné en allemand, le film suit la vie domestique de Helga et Rudolph Hoss juste à l’extérieur des murs d’Auschwitz, où il était commandant du camp. Le film a remporté cinq nominations au total, dont celles du meilleur film, de la réalisation et du scénario adapté.

SNUB : Malgré une performance largement saluée, Charles Melton est exclu de la course aux acteurs de soutien. Le Peut Décembre La star a été une figure populaire cette saison de récompenses pour son rôle dans le film de Todd Haynes, mais n’a pas réussi à porter la fanfare jusqu’à la course finale.

SNUB : Malgré ses nombreuses nominations et réflexions, Brûlure de sel a été complètement exclu de la nomination aux Oscars. La comédie noire soucieuse de classe de la réalisatrice Emerald Fennell a été laissée écornée par l’Académie cette année.

SURPRISE : Bien que le morceau viral Ken de Mark Ronson et Andrew Wyatt figure sur la liste, le morceau accrocheur de Dua Lipa Barbie Le tube disco “Dance the Night” n’a pas été classé dans la catégorie de la meilleure chanson originale. Comme prévu, “What Was I Made For” de Billie Eilish et Finneas O’Connell figurait également sur la liste.

Les Oscars 2024 seront présentés en direct au Dolby Theatre le dimanche 10 mars 2024 à 19 h HE et à 16 h HP sur ABC. D’ici là, continuez à consulter ETonline.com pour connaître l’intégralité Couverture des Oscars.

