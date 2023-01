Nominés aux Oscars 2023 : voir la liste complète

La saison des récompenses 2023 a réuni des visages familiers (Steven Spielberg ! Cate Blanchett ! Viola Davis ! Michelle Yeoh !) et des performances de retour (Ke Huy Quan et Brendan Fraser) ; les personnages qui sont bleus à l’intérieur (“The Banshees of Inisherin”) et ceux qui sont bleus à l’extérieur (“Avatar: The Way of Water”). Bientôt, la saison arrivera à son apogée : les Oscars.

Les nominés pour la 95e cérémonie des Oscars devraient être annoncés mardi matin à 8 h 30, heure de l’Est, avant une cérémonie le 12 mars à Los Angeles.

Le chroniqueur de la saison des récompenses du New York Times, Kyle Buchanan, a écrit que les courses aux Oscars de cette année sont exceptionnellement ouvertes. Mais il semble probable qu’au moins certaines des meilleures catégories incluront le drame autobiographique de Spielberg, « The Fabelmans » ; le film de science-fiction excentrique de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, “Everything Everywhere All at Once” ; et le drame en spirale descendante de Todd Field, “Tár”. (Buchanan pense qu’une confrontation potentielle entre Blanchett, qui a joué dans “Tár”, et Yeoh, qui a dirigé “Everything Everywhere All at Once”, s’annonce comme le concours le plus suspensif de la nuit.) Il est probablement prudent de s’attendre à des apparitions de ” Elvis », aussi, et par « Top Gun: Maverick » et « The Woman King ».

Voir ci-dessous pour une liste des nominés, qui sera mise à jour au fur et à mesure des annonces.