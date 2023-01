Nominés aux Golden Globes 2023, controverses : ce qu’il faut savoir

Hollywood entamera la saison des récompenses 2023 avec les 80e Golden Globes mardi.

L’événement étoilé revient pour la première fois depuis 2021 après une controverse impliquant la Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

À l’époque, la HFPA a été critiquée après qu’une enquête du Los Angeles Times a révélé des manquements éthiques et un manque étonnant de diversité – il n’y avait pas un seul journaliste noir dans le groupe de 87 personnes. Les studios et les entreprises de relations publiques ont menacé de boycotter. Tom Cruise a même rendu ses trois Golden Globes, tandis que d’autres A-listers ont condamné le groupe sur les réseaux sociaux.

Depuis qu’il a été englouti par les contrecoups, le groupe s’est réformé, réorganisé et est sur le point de diffuser sa première émission en direct depuis la controverse. Le groupe a ajouté un directeur de la diversité; refondu son conseil d’administration ; a intronisé 21 nouveaux membres, dont six journalistes noirs ; introduit la NAACP sur un partenariat de cinq ans; et mis à jour son code de conduite.

Voici ce qu’il faut savoir sur la remise des prix :

Comment puis-je regarder?

Les Golden Globes seront diffusés sur NBC et diffusés sur Peacock mardi soir à 17 h 00 PT / 20 h HE.

L’année dernière, les prix ont été annoncés sans aucune star présente et aucune cérémonie diffusée.

Qui héberge ?

Le comédien Jerrod Carmichael, qui est connu pour le film “Neighbours” de 2014, la série NBC “The Carmichael Show” et son stand-up spécial HBO “Rothaniel”, animera pour la première fois cette année.

2023 GLOBE GLOBES ANNONCE ANA DE ARMAS, QUENTIN TARANTINO ET JAMIE LEE CURTIS PARMI LES PRÉSENTATEURS À LA CÉRÉMONIE

“Nous sommes ravis que Jerrod Carmichael accueille les 80e Golden Globe Awards historiques”, a déclaré Helen Hoehne, présidente de la HFPA, dans un communiqué à la fin de l’année dernière.

“Ses talents de comédien ont diverti et ravi le public tout en offrant des moments stimulants qui sont si importants à l’époque où nous vivons. Jerrod est le genre particulier de talent que cette émission appelle pour lancer la saison des récompenses.”

La dernière diffusion de l’émission a vu Ricky Gervais, qui a animé l’émission cinq fois, à la barre. Gervais a déclaré qu’il ne prévoyait pas de reprendre le concert.

“F— ça”, a-t-il tweeté en octobre lorsqu’un fan lui a suggéré de reprendre le micro.

Qui présente ?

Après le boycott de l’année dernière, les stars hollywoodiennes sont sur le point de monter à nouveau sur scène au Beverly Hilton pour distribuer et recevoir du matériel.

La semaine dernière, HFPA a annoncé que Jamie Lee Curtis, Billy Porter, Ana de Armas, Nicole Byer, Quentin Tarantino et Tracy Morgan seraient parmi les vedettes de la présentation.

Colman Domingo, Natasha Lyonne, Michaela Jaé Rodriguez, Niecy Nash-Betts et Ana Gasteyer remettront également des prix.

Qui sont les nominés ?

“Avatar : la voie de l’eau”, “Elvis”, “The Fabelmans”, “Tár” et “Top Gun : Maverick” sont tous en lice pour le meilleur film (drame) cette année, avec “Babylon”, “The Banshees of Inisherin”. ,” “Everything Everywhere All at Once”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” et “Triangle of Sadness” pour la meilleure image (comédie musicale/comédie).

Les nominés pour la meilleure série limitée, série d’anthologie ou film télévisé sont “The White Lotus”, “Pam & Tommy”, “The Dropout”, “Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story” et “Black Bird”.

Parmi les autres nominés dans diverses catégories, citons Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez pour “Only Murders in the Building”, Rihanna, Taylor Swift et Lady Gaga pour la meilleure chanson, Armas pour “Blonde”, Viola Davis pour “The Woman King”, Margot Robbie pour “Babylon” et Daniel Craig pour “Glass Onion”.

Eddie Murphy recevra également le prix Cecil B. DeMille et le créateur de “American Horror Story” et “Glee” Ryan Murphy acceptera le prix Carol Burnett, qui a été décerné pour la première fois à Burnett elle-même en 2019.

Les Golden Globes seront diffusés deux mois avant les Oscars, prévus pour le 12 mars.

Ashlyn Messier de Fox News Digital a contribué à ce rapport.