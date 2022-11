Nominé aux Emmy pour prendre la parole lors du déjeuner d’inspiration des fêtes du Pioneer Center – Shaw Local

Un journaliste nominé aux Emmy Awards et un militant des droits des personnes handicapées prendront la parole lors du 16e déjeuner annuel Holiday Inspiration organisé par le Pioneer Center for Human Services.

L’événement, qui aura lieu le 2 décembre, recueille des fonds pour le Pioneer Center for Human Services, une organisation à but non lucratif offrant des programmes aux personnes ayant une déficience intellectuelle, des services de santé comportementale et des besoins en logement dans le comté de McHenry.

La journaliste nominée aux Emmy Awards Dana Rebik de WGN News et le militant des droits des personnes handicapées et conférencier motivateur Kevin Sullivan raconteront comment leurs chemins se sont croisés et le changement qui en a résulté pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, selon un communiqué de presse.

Les portes ouvrent à 10 h 45 le 2 décembre au Holiday Inn, 800 S. Route 31 à Crystal Lake, et l’événement commence à 11 h.

Le déjeuner comprendra un repas à l’assiette et une occasion de gagner des prix de tombola, des paniers-cadeaux des Fêtes et des articles d’encan silencieux. Les billets de tombola peuvent être achetés en ligne ou en personne lors de l’événement pour 20 $ par billet ou 100 $ pour six billets. Les gagnants n’ont pas besoin d’être présents pour gagner.

Les billets d’événement coûtent 60 $ chacun ou 400 $ pour une réservation de table de huit ou 500 $ pour 10. Les billets peuvent être achetés à pioneercenter.org/events.