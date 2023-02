Nominations supplémentaires au sous-comité agricole pour Sorensen – Section locale de Shaw

WASHINGTON, DC – Le représentant américain Eric Sorensen a été nommé à deux sous-comités de l’agriculture, a annoncé son bureau vendredi.

Sorensen, D-Moline, représente le 17e district du Congrès qui comprend les comtés de Whiteside et Carroll.

Les deux groupes sont le sous-comité des produits agricoles généraux, de la gestion des risques et du crédit et le sous-comité de la conservation, de la recherche et de la biotechnologie. Les deux relèvent de la direction de la commission de l’agriculture.

“Être nommé à ces sous-comités me permet de plaider en faveur de politiques qui renforceront les moyens de subsistance des agriculteurs de l’Illinois et garantiront qu’ils ont une place à la table en ce qui concerne les problèmes qui affectent leurs fermes et leurs familles”, a déclaré Sorensen.

Le sous-comité des produits agricoles supervise le programme fédéral d’assurance-récolte. Le sous-comité de la conservation supervise la recherche agricole, la gestion des ravageurs et des maladies et la conservation à la ferme.

Plus tôt cette semaine, Sorensen a été nommé membre de rang du sous-comité qui supervise la National Aeronautics and Space Administration.