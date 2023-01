Nominations Razzie 2023: Tom Hanks, Jared Leto et ‘Blonde’ parmi les déshonorés – National

Certains cinéphiles attendent avec impatience les Oscars. D’autres considèrent les Razzie Awards comme le véritable test de la culture cinématographique moderne.

Lundi, plusieurs des plus grandes stars d’Hollywood ont reçu des nominations pour les Razzies, qui mesurent les pires films et performances d’acteur de l’année dernière. Le biopic de Marilyn Monroe Blond a mené le peloton avec huit nominations. La cérémonie de remise des prix a décrit le film comme celui que “les cinéphiles ont encore moins aimé que les critiques”.

Bon Deuilavec Machine Gun Kelly, suivait de près avec sept déshonneurs, dont des nominations pour Pire film, Pire acteur (Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker) et deux nominations pour Pire acteur dans un second rôle (Pete Davidson et Mod Sun).

Le film Marvel Morbiusqui met en vedette Jared Leto livrant la ligne désormais tristement célèbre “It’s Morbin ‘time”, a également reçu cinq nominations – parmi lesquelles Pire film, Pire acteur (Jared Leto) et Pire réalisateur (Daniel Espinosa).

Même les acteurs primés aux Oscars ne sont pas épargnés par une nomination aux Razzie. Tom Hanks, qui a remporté deux Oscars, a été nominé pour trois Razzies. Son interprétation du colonel Tom Parker dans Elvis a été giflé deux fois, une fois pour le pire acteur dans un second rôle et une autre pour le pire couple à l’écran (Tom Hanks et son visage chargé de latex).

Plusieurs des acteurs les plus acclamés d’Hollywood ont remporté des Razzies dans le passé, dont Leonardo DiCaprio (L’homme au masque de fer), Al Pacino (Jack et Jill) et Nicole Kidman (Enchanté).

Les Razzie Awards, qui se présentent comme le “cousin laid des Oscars”, ont annoncé les choix la veille de l’annonce par l’Académie des nominations aux Oscars le 24 janvier.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des nominés.

Pire image

Blond

Pinocchio de Disney

Bonjour

La fille du roi

Morbius

Pire acteur

Colson Baker (alias Machine Gun Kelly), Bonjour

Pete Davidson, Marmaduke

Tom Hank, Pinocchio de Disney

Jared Leto, Morbius

Sylvester Stallone, samaritain

Pire actrice

Ryan Kiera Amstrong, Allume feu

Bryce Dallas Howard, Jurassic Park : Dominion

Diane Keaton, Mack et Rita

Kaya Scodelario, La fille du roi

Alicia Silverstone, Le Réquin

Pire remake, arnaque ou suite

Blond

365 jours : ce jour et Les 365 prochains jours

Pinocchio de Disney

Allume feu

Jurassic World : Dominion

Pire actrice dans un second rôle

Adria Arjona, Morbius

Lorraine Bracco, Pinocchio de Disney

Penelope Cruz, Le 355

Fan de Bingbing, Le 355 et La fille du roi

Mira Sorvino, Lamborghini : l’homme derrière la légende

Pire acteur dans un second rôle

Pete Davidson, Bonjour

Tom Hank, Elvis

Xavier Samuel, Blond

Mod Soleil, Bonjour

Evan Williams, Blond

Le pire couple d’écran

Colson Baker (Machine Gun Kelly) et Mod Sun, Bonjour

Les deux personnages réels de la scène fallacieuse de la chambre à coucher de la Maison Blanche, Blond

Tom Hanks et son visage chargé de latex (et son accent ridicule), Elvis

Andrew Dominik et ses problèmes avec les femmes, Blond

365 jours : ce jour et Les 365 prochains jours

Pire réalisateur

Judd Apatow, La bulle

Colson Baker (Machine Gun Kelly) et Mod Sun, Bonjour

André Dominique, Blond

Daniel Espinosa, Morbius

Robert Zemeckis, Pinocchio de Disney

Le pire scénario

Blond

Pinocchio de Disney

Bonjour

Jurassic World : Dominion

Morbius